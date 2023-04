Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Weekend lungo per qualcuno, in vista della Festa della Liberazione, quello che si apre oggi, sabato 22 aprile 2023. Il novilunio ha creato qualche problema, nei giorni scorsi, per qualche segno zodiacale. Vediamo come andrà da adesso in poi con l’Oroscopo di Paolo Fox e il suo appuntamento quotidiano, tratto da Radio LatteMiele. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è in pista, il Toro può recuperare l’amore

Ariete, ecco un periodo di risorse: spostamenti, contatti, accordi e tutto quello che vuoi fare funziona. Prevale sempre la buona volontà e la singola capacità di qualcuno, ma per l’Oroscopo di Paolo Fox tutti gli Ariete che hanno buona volontà sono sicuramente già in pista. Ci sono quindi delle idee importanti in ballo e addirittura c’è chi, in due anni, ha capovolto la situazione e quello che sembrava impossibile nel 2020 ora è possibile. Anche i giovani n cerca di qualcosa di nuovo sono favoriti, a patto che accettino qualche compromesso.

Toro, buon inizio in questo fine settimana: se c’è stata una situazione pesante, anche d’amore, è probabile che si possa recuperare e anzi, l’impegno è tanto. Le coppie che all’inizio dell’anno si sono allontanate e che pur vivendo insieme non hanno avuto troppi slanci, possono recuperare una certa serenità. Entro domenica sono favoriti gli incontri d’amore: l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che da due giorni il Sole è nel segno del Toro e questo rappresenta una bella carica di energia e vitalità.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono sempre alle prese con Saturno, il Cancro ha già un bel Sole positivo

Gemelli, gli impegni non mancano e ci sono nativi del segno che adesso devono davvero fare i salti mortali, pur di riuscire a fare tutto. Saturno in opposizione può portare: problemi di famiglia, questioni di contratti, accordi e allora se si deve provvedere a una persona che non sta bene, a una situazione di lavoro incessante e magari anche ad alcuni progetti che comunque sono in fermento, ci vuole pazienza. Calma e sangue freddo! Forse, ancora una volta, saranno ancora questioni esterne al lavoro a creare qualche problema. Domenica, no alle polemiche in amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, è arrivato il momento in cui si inizia a intravedere il recupero, promette l’Oroscopo di Paolo Fox: il Sole è tornato attivo da un paio di giorni e, a breve, finalmente anche Giove tornerà piacevole. Di solito le stelle non sono così “fiscali”e quindi possono arrivare buone notizie anche prima dell’evento che, nel tuo caso, ci sarà dal 16 maggio. Torna la capacità di mediare, di ottenere il meglio dalle situazioni e di controllare anche le reazioni che magari, tempo fa, sono state esasperate, persino in amore.











