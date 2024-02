Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2024/ Pianeti opposti per il Toro, focus sui sentimenti per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: grande rinascita per l’Ariete, qualche pianeta opposto per il Toro

Ariete, la fine di febbraio è propedeutica a progetti che partiranno da giugno. Sei dotato certamente di lungimiranza e questo ti consente di fare progetti a lungo termine, sia per il lavoro sia per l’amore. Venere sarà nel tuo spazio zodiacale ad aprile: manca poco, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le questioni finanziarie e amorose vanno quindi affrontate con attenzione. Stai anticipando l’arrivo della primavera!

Toro, i pianeti veloci di questa seconda parte del mese causano dei conflitti che vanno superati, anche dal punto di vista legale. Si tratta di transiti che si risolvono in poco tempo, per cui non devi preoccuparti. Anche l’amore è un po’ perplesso, in questo momento: i rapporti che funzionano di più sono quelli che non prevedono troppo impegno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, le relazioni in generale, lavorative a non, sono importanti in questo momento e potrai capire chi è importante e chi no, nel lavoro e in amore. I rapporti sentimentali, anche se inconstanti, sono comunque positivi e Venere sarà favorevole fino all’11 marzo, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, le opposizioni planetarie si stanno dissolvendo. Gli inizi del mese sono stati tosti, ma adesso va decisamente meglio, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei anche battagliero con tutti quelli che tentano fermarti. Per quanto la tua postura sia sempre forte e determinata, le emozioni per te sono estremamente importanti: attenzione a non farti coinvolgere da persone negative.

