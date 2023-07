Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 luglio 2023/ Il Leone vola e lo Scorpione è “sull’orlo di una crisi di nervi”

Oroscopo Paolo Fox: amore super e lavoro un po’ strano per il Leone, la Vergine è favorita dalla Luna nel segno

Leone, tanti pianeti nel segno ed ecco perché è come se ci fosse un riflettore puntato su di te che ti mette in evidenza. Sei tendenzialmente portato all’amore: se hai una bella storia, puoi confermarla e se non c’è la puoi cercare. Ciò che l’Oroscopo di Paolo Fox considera più strano è l’ambiente di lavoro, soprattutto se devi organizzare qualcosa a lunga scadenza: non tutti sono affidabili e se devi fare delle scelte, in questo momento non sei sereno. È anche probabile che alcuni Leone, dipendenti, si sentano un po’ messi a margine.

Vergine, questa giornata nasce con la Luna nel tuo segno e allora puoi interessarti alle cose che ti piacciono di più. Saturno in opposizione, con un transito lento e duraturo, ha già portato delle scelte di vita diverse, rispetto al passato. Non è detto che se avevi potere lo hai perso, però in questo momento ti occupi un po’ di più di diplomazia, mentre prima potevi dire e fare quasi quello che volevi. Ora è come se la tua vita fosse un gioco di scacchi, ripete spesso l’Oroscopo di Paolo Fox, e devi stare attento a non sbagliare mossa, anche perché evidentemente ci sono degli avversari piuttosto agguerriti. Le stelle dell’amore promettono bene in vista di ottobre, quindi le storie che nascono ora potranno essere ancora più importanti, a breve.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve riprendersi fisicamente, lo Scorpione deve mantenere il controllo

Bilancia, perplessità anche di tipo fisico: devi, innanzitutto, ritrovare un po’ di stabilità. C’è anche chi ha dovuto affrontare un percorso difficile e ci sono Bilancia che dall’estate scorsa sono sotto pressione e altri invece che, di recente, hanno avuto delle preoccupazioni. Comunque guardiamo al futuro con interesse, anche perché Mercurio e Venere sono favorevoli, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Conferme per chi lavora da tempo a un progetto e soprattutto questo cielo è ottimo per le emozioni che porta in amore e quindi quest’oroscopo risulta importante per chi vuole vivere una bella storia, dimenticare un passato difficile e, addirittura, se ci sono due storie in ballo, fare una scelta definitiva.

Scorpione, è tutto un po’ troppo teso, nervoso e ci metti il doppio per fare le cose. Quando lavori, dai il meglio di te e se questo non viene riconosciuto, ti arrabbi moltissimo. Cosa fare? Saltare nel buio e fare azzardi non è consigliato dall’Oroscopo di Paolo Fox: per ora, cerca di mantenere tutto sotto controllo, soprattutto i nervi. Anche i sentimenti sono in balia degli eventi.











