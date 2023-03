Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Cielo primaverile e anche per oggi, mercoledì 22 marzo 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivelerà se una nuova stagione è sbocciata per i segni zodiacali. Scopriamo le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è un po’ proccupato per l’amore, la Vergine deve fare le cose con pazienza

Leone, questo è un cielo che registra una bella capacità di analizzare tutto quello che ti circonda. Se guardi bene la tua vita, pensi che avresti voluto di più e avresti anche diritto a qualche conferma maggiore. Sono un po’ preoccupati i Leone che ultimamente, in amore, hanno notato che qualcosa non va per il verso giusto. Le coppie che si vogliono bene, ma si vedono poco, perché troppo impegnate, dovrebbero ritagliare spazio per i sentimenti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, forse non ti senti in perfetta forma o forse, in questo momento, non hai la voglia di sostenere tagli radicali. Fosse per te, sapresti benissimo cosa dire e a chi fare presente le tue rimostranze, ma siccome tutto è in evoluzione e, prima di maggio, con ogni probabilità, cambieranno persone attorno e riferimenti, conviene fare un passo alla volta, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. La buona posizione di Venere rappresenta un faro per l’amore, quindi se il lavoro è un po’ in ritardo, l’amore, addirittura, anticipa i tempi.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve ritrovare la serenità, lo Scorpione va meglio nel lavoro che in amore

Bilancia, non è il caso di dare in escandescenze, poi non è nel tuo stile: potrebbe essere capitato, ma come reazione a un periodo in cui hai “ingoiato troppi rospi”, ovvero hai messo da parte delle emozioni, senza rivelare quello che pensavi realmente, per quieto vivere. Hai pensato, in certi giorni, di aver rimediato a un problema, salvo poi scoprire di non averlo del tutto risolto. La prima cosa che devi fare è ritrovare un po’ di serenità interiore, perché quando si è in burrasca con sé stessi si rischia anche di vedere le cose in maniera sbagliata, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Servono dei soldi in più per la casa o per un evento.

Scorpione, un oroscopo di vantaggio per il lavoro e uno di riflessione per l’amore: l’Oroscopo di Paolo Fox lo sintetizza così. L’importante è avere più fiducia nel futuro, soprattutto se stai vivendo una situazione ambigua: questo è riferito in particolare a coloro che sono single e hanno fatto una conoscenza. Le relazioni che sono arrivate fino qui hanno superato molti ostacoli, però non sono del tutto libere. Per le questioni di lavoro, fare una scelta entro metà maggio è necessario.











