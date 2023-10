Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 ottobre 2023/ Giove di traverso per l’Acquario, a favore del Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: lavori in corso in amore per Toro e Vergine

Toro, è importante che il segno si rilassi, visto che gli ultimi giorni sono stati stressanti. Tra fatica e tensioni, forse anche per via di questioni di casa… Poi ricordate che se anche in questi giorni è arrivato il massimo dello stress, per l’Oroscopo Paolo Fox non è colpa di questo periodo, ma del periodo estivo, quindi in qualche modo una situazione che doveva già esplodere e scoppiare, manifestarsi durante l’estate, è stata risvegliata in ritardo. Quando abbiamo buone stelle, l’amore non arriva a domicilio, ma si può chiarire una storia e cercare altro, se ci sono stati problemi.

Vergine, le cose che fate funzionano, ma iniziano ad esserci delle interferenze. L’Oroscopo Paolo Fox parla anche alle persone che sono a capo di un’organizzazione, per esempio un commercialista, un avvocato, un agente, un collaboratore… In questi giorni potrebbero essere visti in un’ottica molto critica, se avete avuto una buona idea sviluppatela oggi. Per quanto riguarda i sentimenti, è una domenica importante.

Oroscopo Paolo Fox: Giove contrario per Acquario, a favore di Capricorno

Capricorno, ci sono tanti pianeti dalla vostra in questi giorni (Giove, Venere e Saturno). Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, è probabile anche che facciate una scelta clamorosa, ad esempio che diciate stop ad una situazione che non vi interessa più. Anche questo è importante, perché dovete liberare la vostra mente da molti problemi, molti fastidi. In precedenza si era parlato di una situazione di ritardi, ma il Capricorno prima di fare una scelta ci ripensa, quindi prima di iniziare un percorso vuole capire bene con chi ha a che fare e dove porta questa strada che sta per intraprendere. Ecco, adesso tutto è molto chiaro: è una giornata che potrebbe riavvicinare le coppie, purché non ci sia stato uno stop definitivo.

Acquario ha Giove contrario, ciò porta a rivedere alcuni progetti. Le sperimentazioni sono importanti, ma secondo l’Oroscopo Paolo Fox bisogna anche capire se ci sono dei problemi economici da risolvere e non mandare all’aria un rapporto che vale, solo perché da qualche tempo vi sentite affaticati o non avete capito bene come la pensa il partner. I rapporti più ombrosi sono con Scorpione e Pesci.











