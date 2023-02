Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 febbraio 2023, ci rivela una concentrazione di pianeti in qualche segno, mentre ci avviciniamo a un periodo di cambiamenti molto importanti per tutti. Tutti i giorni, l’astrologo tiene la sua rubrica “Latte e Stelle” su Radio LatteMiele e anche per questa giornata scopriamo le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone dev’essere generoso con chi merita, la Vergine è in una fase di stallo

Leone, visto che sei una persona molto generosa, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che questo tuo modo di essere non deve portare a situazioni imbarazzanti: sii pure generoso, ma con chi lo merita! Che non deve per forza ricambiare, ma quantomeno dire grazie. Visto che qualche “grazie “ in meno è arrivato, negli ultimi tempi e addirittura ci sono stati Leone che hanno dovuto discutere con un capo o si sono sentiti esclusi, mettiamo in ballo questo Giove, protagonista nel tuo cielo fino agli inizi di maggio, e portiamo avanti anche delle buone idee. In quanto all’amore, un tuo dissenso può diventare un grande limite: qui bisogna capire chi ami e soprattutto se lo ami.

Vergine, l’Oroscopo di Paolo Fox non parla di una situazione difficile, ma di stallo. D’altronde una delle tue strategie, peraltro vincenti, è quella di metterti in un angolo aspettando che le cose cambino, per poi agire al momento giusto. Se c’è bufera attorno, perché metterti in mezzo a situazioni in cui magari non c’entri nulla? Bene aspettare proprio questo cielo di trasformazioni. Nel lavoro, molti dovranno affrontare un cambiamento, fra marzo e maggio. L’amore è protagonista.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia lotta con tante opposizioni planetarie, lo Scorpione ha qualche spesa in più

Bilancia, in certe coppie pesa il muso lungo. Oggi abbiamo la Luna, Venere e Giove in opposizione. Ricordi un mese fa, quando l’Oroscopo di Paolo Fox ti diceva che il partner avrebbe potuto rimproverarti? O magari sei stato proprio tu a non accettare alcune situazioni? Prese d’orgoglio non aiutano ed è probabile che tu adesso abbia a che fare con una persona che non accetta ragioni e soprattutto giustificazioni. Prima di buttare tutto all’aria, ragiona su quello che c’è da fare. Le coppie che si vogliono bene e che non hanno disturbi di comprensione, possono in questo momento essere lontane per altri motivi.

Scorpione, Luna favorevole. È iniziata una fase importante di revisione e forse anche di scelte. Le spese sono maggiori e l’Oroscopo di Paolo Fox invita i nativi del segno a farsi due conti anche semplicemente non per grandi progetti, ma se c’è anche da chiamare un artigiano per risolvere un guasto o un vicino, per mettersi d’accordo per una spesa. Molta tranquillità sarebbe necessaria, soprattutto in amore. Una situazione di cambiamento riguarda il lavoro, dove molti seguiranno l’ispirazione, ma anche, giustamente, la convenienza.











