Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 febbraio 2024/ La parte migliore del mese entra nel vivo per Ariete e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: inizia un buon febbraio per l’Ariete, momento difficile per il Toro

Ariete, carpe diem! È questo che suggeriscono Marte e Venere in azione per il tuo segno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In realtà è pane per i tuoi denti, visto che sei così dinamico e intraprendente di tuo. Non ti spaventi certo di fronte agli imprevisti, perché riconosci che la vita è fatta di svolte anche improvvise. La parte finale di febbraio, iniziato in modo non molto positivo, adesso darà molto di più e potrai recuperare, anche fisicamente, se non sei stato bene.

Toro, gli ultimi due giorni sono stati un po’ duri. Questo è il momento giusto per avviare progetti da attivare per il futuro prossimo. Presto non avrai più il fortunato sostegno di Giove, il quale ti ha anche dato una sorta di protezione per poter tardare confronti e risposte. Entro maggio sarà quindi importante sapere se un’attività lavorativa proseguirà o meno. Oggi e domani non sono i giorni migliori per le diatribe amorose, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, sei più insofferente e intollerante. I nativi del segno, quando sono nervosi, fanno dispetti, soprattutto se hanno a che fare con qualcuno che non risponde o è un un po’ pigrone. Sono giorni un po’ troppo irrequieti e forse sta per scadere un aut aut in amore: l’Oroscopo di Paolo Fox chiede di stare attenti.

Cancro, oggi Mercurio entra in Pesci e questo per te è positivo: entra nel vivo quel periodo di riscatto di cui l’Oroscopo di Paolo Fox aveva parlato all’inizio dell’anno. C’è la necessità di un po’ più di serenità in amore.

