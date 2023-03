Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Da poche ore c’è stato l’equinozio di primavera e si spera che anche le stelle portino qualche segnale di rinascita per tutti. Scopriamolo con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 21 marzo 2023, dalla rubrica che l’astrologo tiene tutti i giorni su Radio LatteMiele e qui, in particolare, per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Giunta Regione Lazio, squadra di Rocca/ Nomi 10 assessori: Angelilli vicepresidente

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non deve perdere tempo con chi non lo merita, la Vergine è un po’ avversata dagli eventi

Leone, le cose non le mandi a dire, in quanto sei una persona molto diretta, ma ogni tanto è anche giusto capire con chi hai a che fare: perché perdere tempo con persone che non meritano neanche la tua attenzione e tanto meno il tuo furore, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Porta avanti solo le cose che già sai fare. Gli studenti devono prepararsi bene per prove impegnative. Tutto quello che nasce e si completa, entro la metà dell’anno, resta favorevole, un po’ come questa giornata.

Giunta Regione Lombardia, squadra di Fontana/ Nomi assessori: Bertolaso alla Sanità

Vergine, questo è un momento in cui bisogna fare le cose con calma. L’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato più volte che se non riesci a completare un’impresa o un progetto, non è colpa tua, ma delle avversità, di quello che ti circonda. Questa è una giornata che non permette esagerazioni. Sei certo di agire nel modo giusto? Doppia prudenza in amore.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia vive una giornata un po’ pesante, lo Scorpione ha Venere agitata ma Saturno è ottimo

Bilancia, ci sono delle giornate che ricordano un po’ la fase più pesante, quella di dicembre. Sappiamo che non tutti, ma molti Bilancia hanno dovuto mettere in discussione un amore. La situazione lavorativa è un po’ sotto pressione: se hai un’attività in proprio, evidentemente devi pensare a cambiamenti che devono essere gestiti al meglio e se invece lavori come dipendente, è probabile che tu cerci una nuova menzione. Oggi è molto facile scivolare nella conflittualità e attenzione ai rapporti con gli ex, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Giunta Lombardia, Fontana “stasera chiudiamo”/ Lista totonomi: Bertolaso c’è, Sanità…

Scorpione, questa Venere agitata parla di amori che andrebbero risvegliati: forse ci sono stati dei cambiamenti, dei trasferimenti e probabilmente tu stesso hai in mente qualcosa di diverso, entro pochi mesi. Con Saturno in ottimo aspetto, si cade in piedi, però se pensi che ti aspetti un indennizzo, anche di tipo sentimentale, fatti avanti e fai le tue richieste, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA