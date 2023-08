Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 agosto 2023/ Toro e Gemelli in attesa, ma i secondi non lo sopportano

Oroscopo Paolo Fox: giornata ok per l’Ariete, il Toro eviti dissidi in amore

Ariete, in questo momento pressano alcune questioni di carattere economico: devi mettere a posto dei conti, ci sono delle cose da equilibrare, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova molto forte e con qualche risposta in più in tasca. Questo può consentirti di mettere in un angolo tutti gli avversari, quelli che hanno cercato di forzare la mano alla tua volontà oppure ti hanno creato dei problemi. Questo giorno nasce bene.

Toro, sei alla ricerca di maggiore stabilità. L’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato più volte che chi ha una disputa di tipo legale, patrimoniale avrà giustizia entro settembre. Poi ci sono gli imprenditori e le persone che hanno un’attività in proprio che da settembre capiranno se hanno fatto bene o male a portare avanti alcune scelte. Non bisogna invece portare avanti scontri in amore: nonostante Giove non comporti grandi disagi, alcuni si sono allontanati oppure spesso ci sono state delle divergenze. Con gli ex, serve doppia prudenza.

Gemelli, sempre rallentamenti e rinvii: è una cosa che detesti, perché se c’è una persona che va di corsa sei proprio tu. Sei governato da Mercurio, pianeta che in astrologia e in mitologia, rappresenta la comunicazione: il messaggero alato, quindi deve sbrigarsi Mercurio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, a recapitare messaggi. Ecco perché se qualche conferma o comunicazione non arriva, puoi infastidirti. Oggi Luna e Sole contrari ti invitano proprio a tenere sotto controllo i nervi.

Cancro, sei in attesa di risposte che non arrivano? Non devi aver paura del futuro, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché Giove da molto tempo non è più contrario e quindi anche chi ha iniziato un lavoro o una situazione particolare in maniera sbagliata e trasandata agli inizi dell’anno ora recupera. Inoltre, chi ha ricevuto uno stop e ha visto bloccarsi un programma, ringrazierà per questa soluzione, perché ci sarà modo di fare di meglio, cavalcando l’onda. L’amore ha bisogno di maggiore tranquillità: forse a Ferragosto c’è stato qualche problema, anche un piccolo dispiacere da superare.











