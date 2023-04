Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Appuntamento con le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi, lunedì 24 aprile 2023. Guardando le posizioni planetarie nel cielo, vediamo che la Luna si trova nel segno dei Gemelli da sabato e ha raggiunto Venere che era già lì. Il Sole è in Toro e la prima grande novità in arrivo è Venere in Toro, domenica 7 maggio. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è in battaglia, il Toro è concentrato sulla propria ambizione

Ariete, un cielo così interessante non va sprecato. L’Oroscopo di Paolo Fox è consapevole del fatto che qualcuno sia preso da tante tensioni e battaglie, ma l’Ariete è fatto per combattere! Non si può cambiar segno e d’altronde se tu non hai un progetto da seguire, un’idea da realizzare o una battaglia da affrontare, ti senti perso. Ricordati di come stavi: eri apparentemente più tranquillo, ma sicuramente molto insoddisfatto, a livello interiore, un paio di anni fa. Ecco perché si può scegliere di imporre il proprio punto di vista e andare per la propria strada: sono stelle importanti.

Toro, Sole e Mercurio nel tuo segno zodiacale ed è inevitabile che queste siano giornate in cui si pensa molto al lavoro e alla propria ambizione. Se hai un incarico importante e stai facendo delle cose che contano, puoi essere soddisfatto. È chiaro che (questo l’Oroscopo di Paolo Fox lo ricorda sempre) le stelle non portano la nostra capacità di azione: quando abbiamo un buon oroscopo, abbiamo la possibilità di far vedere quanto siamo bravi. Se non ci si è preparati, ovviamente si sfrutterà l’occasione a metà e non si otterrà molto. Questa grande carica che senti dev’essere interpretata positivamente, ma anche legata a una tua capacità di azione.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono ritrovare un po’ di tranquillità, il Cancro finalmente esce dal guscio

Gemelli, oggi e domani si sente nell’aria un po’ di tensione e questo è normale: la Luna nel segno rappresenta anche il desiderio di divertirsi. Siccome la fatica a livello fisico è tanta, con Saturno in opposizione che porta la necessità di fare troppe cose contemporaneamente, forse sarebbe il caso, ogni tanto, di staccare la spina. Queste stelle ti vogliono sereno, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, in qualsiasi modo tu riesca a raggiungere questa tranquillità.

Cancro, più ci avviciniamo al prossimo mese e più sarai tra i prediletti: era ora che i nativi del segno alzassero la testa! Chi ha già avuto, avrà ancora di più, chi si è sentito, involontariamente, parcheggiato in un angolo, potrà finalmente ritornare a una buona stabilità, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è un desiderio inconscio: quello di sentirsi amati e poiché Venere, tra qualche giorno, sarà nel segno, i cuori solitari si diano da fare!











