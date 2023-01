Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Anche oggi, martedì 24 gennaio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox è puntuale e ci presenta le previsioni delle stelle dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come sarà la giornata per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Quattro segni con un cielo un po’ difficile, in questi ultimi tempi.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve stare attento con le parole, il Toro sogna orizzonti lontani

Ariete, attenzione alle spese e anche a non dire troppo: questo è un momento in cui sei talmente eccitato per tutte le cose che intendi fare, che potresti sbagliare i toni. Certo, non l’indirizzo, perché Giove nel segno permette, entro maggio, di ottenere delle soddisfazioni. Qui l’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge, in particolare, a quelli che hanno una meta da raggiungere, ma anche un contenzioso aperto. Naturalmente le stelle indicano, non determinano, ma è anche vero che tanti Ariete, in questi giorni, stanno meglio rispetto a dicembre. Venere entrerà nel segno a febbraio, quindi abbiamo circa un mese di tempo per recuperare anche l’amore, dopo i tafferugli emotivi che ci sono stati a fine anno.

Toro, questa giornata risveglia la tua mente che a volte è un po’ svogliata. Quando diventi svogliato? Quando senti che attorno a te non ci sono le persone giuste per costruire, per fare tutto ciò che hai in mente. La Luna tocca il settore del “lontano” e quindi, in qualche modo, adesso ti senti pronto alla fuga: una sensazione che, soprattutto per i giovani, si potrebbe tradurre con il grande desiderio di andare a fare delle cose altrove e magari anche mettersi in gioco in altre situazioni. I nuovi legami vanno rivisti, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che Venere, da venerdì, inizierà un transito importante per trovare un accordo.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono ascoltare un po’ di più, il Cancro sta meglio

Gemelli, queste sono delle giornate un po’ disturbate. L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea come tu stia attraversando una situazione astrologica complessa, forse perché devi mettere pace attorno a te: ci sono delle persone che mettono tutto in discussione. Tu sei il primo, in assoluto, che vuole colloquiare, conversare e confrontarsi, ma ricorda che è sempre molto importante l’ascolto: quando ascoltiamo una persona, apprendiamo e facciamo esperienza, non diretta, però utile per valutare alcune situazioni. In amore, le coppie ai ferri corti, un po’ troppo lontane, da fine mese e soprattutto agli inizi di febbraio, dovranno stare un po’ attente.

Cancro, se solo paragoniamo questo periodo a novembre e dicembre 2022, l’Oroscopo di Paolo Fox è sicuro che molti diranno: “Sto meglio, ma ancora non proprio come vorrei”. E chissà che questo Saturno, da marzo, non realizzi un piccolo desiderio e per chi è uscito di scena, ancora di più da maggio, Giove non porti qualcosa di più. Sono mancati i premi, sono mancate consolazioni, alla fine del 2022. Se vivi un legame da tempo, se sei già sposato, queste stelle saranno più positive da venerdì e sono favoriti anche i nuovi incontri.











