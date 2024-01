Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2024/ Il Leone ama il rischio e la Vergine riparte alla grande

Oroscopo Paolo Fox: il Leone sia cauto oggi, la Vergine rinasce

Leone, all’inizio del 2023, hai detto stop hai messo fine a una certa precarietà lavorativa o comunque a una routine che non ti piaceva e non ti dava soddisfazioni, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Leone ha un asso nella manica rispetto agli altro segni: non ha paura del rischio. Tuttavia, il solo rischio non permesso è quello economico. In questa giornata, bisogna essere attenti. Evita scontri e sii temperante in amore.

Vergine, per tutti quelli che si sono sentiti stanchi o amareggiati, adesso si riprende quota! Saturno può aver dato uno stop ai rapporti inutili e aver fatto soffrire: ma questo è liberatorio ed ecco perché molti, da una netta chiusura, possano pensare a nuove avventure e sensazioni positive. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che ora tu sia una persona nuova!

Oroscopo Paolo Fox: attenzione ai rapporti in crisi per la Bilancia, amore ed emozioni al top per lo Scorpione

Bilancia, c’è un transito un po’ delicato di pianeti che forse mettono un po’ in difficoltà sia te, sia le persone che ti stanno intorno. Ci sono rapporti particolarmente a rischio in cui ci sarà un piccolo stop. Quando le problematiche si stratificano e ci sono problemi, tutto viene vissuto con troppo nervosismo e questa giornata va attenzionata, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, oggi sei decisamente in forma. Dal momento che ti nutri di sensazioni, i pianeti a favore a riguardo sono Giove, Mercurio, Venere e anche la Luna favorevoli: situazione molto importante! L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu abbia al tuo fianco la persona giusta per condividere momenti speciali.

