Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2024/ Calo anche fisico per la Bilancia, lo Scorpione recupera denaro

Oroscopo Paolo Fox: il silenzio è d'oro per il Leone, grande rimonta della Vergine

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox ha già anticipato che ci sarà un periodo un po’ conflittuale nella seconda metà di febbraio: prepariamoci per tempo affinché si evitino conflitti. Se ora accetti tutte le provocazioni con grande spirito di ribellione, il rischio è quello di crearti dei nemici e soprattutto un ambiente sfavorevole. Sappiamo che per te è un po’ impossibile farti scivolare le cose addosso, però un periodo di riflessione potrebbe essere utile e, anche se per te è complesso, stare in silenzio, anziché parlare, potrebbe servirti.

Vergine, la fine di gennaio porta novità. Avere tanti pianeti a favore è utile, anche se rimane quel Saturno nel cuore che dice: attenzione alle parole di troppo, attenzione a persone che si sono allontanate, anche se tu stesso potresti aver dato un taglio a certe relazioni, con dolore e sofferenza, nella speranza che qualcuno maturi o cambi idea. Per ottenere buoni riscontri, la fine di gennaio è ideale, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è un po' giù, belli i pianeti per lo Scorpione

Bilancia, c’è un piccolo calo e quindi attenzione anche a livello fisico, forse perché sei messo alla prova e non è sempre facile “dare i resti”. Il lavoro porta dei piccoli fraintendimenti e, spesso, le tensioni si riversano in amore: quando si torna a casa esausti, è facile discutere con il partner. L’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda attenzione.

Scorpione, Mercurio favorevole e da domani anche Venere. Bene tagliare situazioni che non sono più gestibili, ma anche parlare d’amore! Se le spese sono troppe, Mercurio aiuterà a recuperare qualche soldino. Chi ha un’attività in proprio o un incarico, si chiederà, tra maggio e giugno, se continuare oppure no, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Cura delle proprietà: attenzione a contratti, accordi, anche se riguardano compravendite o affitti.

