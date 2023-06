Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2023/ La Vergine difende chi ama e la Bilancia si difende

L’arrivo dell’estate coincide con il periodo del Sole in Cancro. Scopriamo cosa significa per i segni zodiacali, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 24 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone discute se vuole avere tutto sotto controllo, la Vergine deve difendere una persona

Leone, non ti manca fascino, capacità d’azione e in questo momento sei al centro dell’attenzione di tanti. Questo può essere capitato per diversi motivi: forse sei cresciuto sul lavoro e adesso hai dei sottoposti o comunque persone che ti devono dare retta oppure in questo momento c’è proprio una grande capacità di sedurre e ammaliare: tu sai come conquistare le persone, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci sono discussioni, è perché vorresti tenere tutto sotto controllo e questo è normale perché il Leone è un segno piuttosto dominante.

Vergine, si parte con un po’ di apatia. Di solito non ami discutere, però ti troverai a discutere delle persone persone per chiarire alcune cose che non vanno e più che altro per difendere le persone che ami. Non è tanto una tua situazione personale che va male, ma è probabile che tu sia preoccupato per un parente, un figlio, anche un amico e che debba scendere in campo per proteggere questa persona. Qui dipende dal tuo ruolo e da quanto puoi ribellarti: Giove favorevole porta la quadratura del cerchio, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia riparte anche con rivalsa, lo Scorpione sta rivedendo tutto sul lavoro

Bilancia, questo è un periodo di rinascita e l’Oroscopo di Paolo Fox non ha mai negato che dopo una “fase no” sarebbe arrivata una “fase sì”. Hai una grande voglia di far saltare schemi e magari anche di smascherare delle persone che con te sono state apparentemente sorridenti, ma che in realtà remavano contro. In campo sentimentale non bisogna tralasciare questo aspetto di Venere e Marte che parla di grandi interessi e novità: è tempo di rimettersi in gioco.

Scorpione, metticela tutta per ritrovare grinta ed energia! La dissonanza di Giove sta portando una sorta di revisione totale nel lavoro ed è anche probabile che persone anche piuttosto affermate si trovino in una condizione di disagio, come di adattamento anche a una nuova questione e situazione che non è facile da gestire. Possibile cambio di rotta per qualcuno e anche gli studenti stanno pensando a un nuovo indirizzo. L’amore parte in maniera un po’ agitata e bisogna stare attenti a non rivangare troppo il passato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

