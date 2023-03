Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

È già venerdì 24 marzo 2023 e anche oggi l’Oroscopo di Paolo Fox apre le danze del weekend, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Questo frizzante cielo di marzo, con tanti movimenti planetari, sarà positivo oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete tira dritto con i progetti, per il Toro sono già mesi interessanti in vista di Giove a maggio

Ariete, sei proprio inarrestabile, al punto che alcune persone potrebbero non tenere i tuoi ritmi, quindi non devi arrabbiarti se, ogni tanto, c’è chi dice che stai facendo troppo e che dovresti calmarti. È chiaro che quando ci sono grandi stimoli a livello astrologico, se anche noti delle defezioni, tu parti e non ti fermi. Questo può indicare non solo un vantaggio, perché se hai dei progetti sarai più rapido nel realizzarli, ma anche molti più contrasti, perché tutto quello che non ti sta bene adesso lo fai notare. Se segui intuizioni, anche un po’ fantasiose, non sbaglierai, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, bene fare delle richieste e programmare qualcosa di importante. Giove dal 16 maggio sarà attivo, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che le stelle funzionano anche un po’ prima: marzo e aprile sono quindi mesi di grande interesse. Per i single, grande sex appeal, conquiste molto gratificanti per i giovani alle prime esperienze, ma c’è anche da dire che alcuni Toro vogliono mettere definitivamente in regola alcuni rapporti sentimentali e quindi convivenze e matrimoni sono favoriti. Questo Giove in arrivo aiuta le attività e saranno soprattutto i giovani a voler iniziare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli dovrebbero riflettere un po’ di più, il Cancro ha proposte ma ancora nulla di concreto

Gemelli, spesso hai la testa fra le nuvole, perché devi fare tante cose e non ti risparmi mai. A volte questo è un problema, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, perché rimanere un po’ isolati, in meditazione, aiuta e, soprattutto, evita di prendere delle cantonate. Se il tuo rapporto è segnato da questa freddezza di Saturno ostile, conta sull’aiuto magnifico di una Venere che, tra l’altro, fra qualche settimana, sarà nel tuo segno. Quindi è importante sentirsi innamorati, ma più di tutto chiarire quello che non va. Qualche disputa o allontanamenti da evitare potrebbero esserci con Leone e Scorpione.

Cancro, piano piano si sistemano tante cose. Questo cielo però non dà ancora garanzie: è come se ti avessero promesso una novità, ma solo a parole, e chiaramente tu vuoi tutto scritto nero su bianco. Considerando però il grande cielo che ti coinvolgerà da primavera inoltrata, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che non solo riuscirai a chiarire tutte le perplessità, ma anche in questi giorni, un po’ strani per i sentimenti, potrai tentare di temporeggiare, che è la cosa migliore da fare. Questa sera conviene non fare le ore piccole.











