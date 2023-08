Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2023/ Tanta energia per l’Ariete e il Cancro parli oggi, se deve

Oroscopo Paolo Fox: cielo positivo per incontri e altro per l’Ariete, il Toro non polemizzi in amore

Ariete, con questo cielo attivo si vive meglio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Le tue giornate sono sempre piene di cose da fare e quando decidi di non voler fare nulla e di restare tranquillo, è proprio quello il momento in cui c’è qualcuno che ha bisogno di te e devi correre per riparare un guaio. Comunque, si parla di un periodo importante per chi vuole convalidare una storia e le relazioni più importanti nascono adesso: incontri favoriti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2023/ Weekend fiacco per la Bilancia, lo Scorpione ha una bella Luna

Toro, conto alla rovescia: l’Oroscopo di Paolo Fox ultimamente lo ripete spesso, perché settembre, dalla seconda metà, segnerà un passo in avanti per capire se un obiettivo è stato raggiunto oppure no. Giove nel segno rappresenta una sorta di rete di protezione e quindi, anche se ultimamente hai avuto dei problemi, ne uscirai. In realtà, sono tanti coloro che hanno dovuto riorganizzare la propria vita. Il consiglio in amore è di seguire l’onda e non attivare polemiche, perché questa Venere è riuscita a creare qualche malinteso persino nelle coppie più forti: colpa a volte di interferenze esterne o del lavoro di uno dei due.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 agosto 2023/ L'Acquario cerca libertà e i Pesci più certezze

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli pensino ai sentimenti e non ai guai, il Cancro sfrutti questa giornata e non rimandi al weekend

Gemelli, stelle poco chiare, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Sappiamo che il lavoro è un po’ in ritardo sui tempi, l’amore invece potrebbe anticipare l’incontro del destino e quindi, se sei ancora in vacanza e single, evita di pensare a troppe cose che non vanno e cerca di organizzare al meglio un incontro. Le relazioni sono molto importanti. Attenzione a questioni legali ed economiche rimaste in sospeso.

Cancro, se c’è qualcosa di cui devi parlare in famiglia, forse sarebbe meglio discuterne oggi, senza rimandare nulla a sabato e domenica. Tu sei una persona che senza amore non sa stare, però intorno a Ferragosto, c’è stato un momento di disagio o un piccolo qui pro quo. Programma un weekend lontano dalle complicazioni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 agosto 2023/ Tanti pianeti per la Vergine, il Leone deve adottare la diplomazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA