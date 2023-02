Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo all’ultimo weekend del mese e torna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, per tutti gli italiani curiosi di scoprire un punto di vista particolare per la giornata di oggi, sabato 25 febbraio 2023. Come andrà questo fine settimana per Sagittario, Capricrono, Acquario e Pesci?

Oroscopo Paolo Fox, 24 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Toro a...

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha un bellissimo weekend, il Capricorno è in fase di rinnovamento positivo

Sagittario, un weekend che spinge all’azione. Le esperienze degli ultimi mesi possono diventare un buon riferimento per il futuro. Se frequenti più gente, puoi anche emozionarti e poi le persone Sagittario che in questi giorni si pongono buone nuove prospettive, desiderano avere riconferme. Dipende dall’età e dalle possibilità personali, ma questo è un oroscopo di forza e promette bene anche questo weekend in arrivo, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le novità hanno il potere di esaltarti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Capricorno, è quasi finito febbraio e possiamo fare una sorta di bilancio della situazione che hai vissuto fino ad oggi. È possibile che non sia mancato un premio o una ricompensa, ma cose ancora migliori potrebbero capitare da maggio in poi! L’Oroscopo di Paolo Fox desidera perciò stimolare all’azione tutti coloro che hanno un’impresa da completare e che magari, di recente, hanno anche vinto un premio, ma non hanno raggiunto quello che volevano. La vita è certamente portatrice di momenti di difficoltà, ma tu sai di avere le spalle larghe e poi questo è solo il principio di una fase di rinnovamento che durerà a lungo. Chi inizia una storia in questi giorni, si lasci andare, ma solo con il tempo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario con Giove può risalire la china, i Pesci affrontano un rinnovamento radicale

Acquario, in questo momento, hai bisogno di vivere sensazioni speciali: accordi di lavoro, progetti, programmi, potranno essere definiti ancora di più da maggio in poi. Le storie d’amore sono importanti e vanno ricostruite, nel caso ci sia stato un distacco o un allontanamento. Giove non lascerà in disparte le occasioni che possono finalmente uscire allo scoperto e così, anche dopo un lungo periodo di scontentezza e insoddisfazione, si potrà risalire la china. Il solito monito riguarda i soldi, non tanto adesso ma nella seconda parte dell’anno. Il transito dissonante di Giove potrebbe portare delle uscite di troppo ed ecco perché bisogna cercare di anticipare i tempi e non disperdere denaro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è questo: se ci sono delle cose da dire, è tempo di muoversi e iniziare anche a programmare un futuro importante. Saturno transita nel segno a breve ed entro maggio chi ha un lavoro che permette di avere riscontri giornalieri oppure deve fare delle scelte che porteranno a cambiamenti importanti, entro la fine dell’anno, deve mettersi in gioco, Non c’è più tempo per la pigrizia! Incontri sentimentali di valore: coloro che hanno vissuto una separazione nel passato, possono lasciarsi andare a una nuova passione e chi ha un rapporto ufficioso, potrebbe pensare, se l’età è quella giusta e se c’è un buon feeling, di parlare chiaro e programmare un “accordo a lunga scadenza”. Novità anche per gli studenti e, in generale, per quelli che devono affrontare un esame.











© RIPRODUZIONE RISERVATA