Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2024/ Leone e Scorpione sono vessati da Venere

Oroscopo Paolo Fox: momento teso in amore per il Leone, la Vergine gode della Luna nel segno

Leone, hai una grande capacità d’azione e sei pronto a metterti in gioco: le stelle ti sono vicine su questo, tuttavia Venere è in opposizione. Il tuo segno, insieme a quelli del Toro e dello Scorpione, dovrebbe evitare scelte troppo perentorie, soprattutto se hai a che fare con i suddetti segni, perché il pianeta dell’amore non ti sostiene. Il lavoro invece riserva piacevoli novità, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2024/ Incontri pepati per l'Acquario, Mercurio favorisce i Pesci

Vergine, la Luna nel segno ti conferisce forza e chiarezza mentale: aspetti per te fondamentali, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che sei una persona costruttiva e determinata che pretende di avere certezze e non solo ipotesi vaghe. La prima parte del mese è stata importante e puoi anche aver vinto qualche sfida: ora è il momento di porsi nuove mete da raggiungere. Il tempo stringe però, perché il mese di maggio è il termine ultimo: dopo il cielo sarà meno promettente, quindi il consiglio è di muoversi prima di allora.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2024/ Progettualità e forza per Ariete e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: chiusure o riappacificazioni per la Bilancia, lo Scorpione è molto nervoso

Bilancia, vorresti avere più certezze e ora, con Marte e Venere favorevoli, ci saranno delle schiarite. Nei sentimenti potrai superare delle diatribe in base alle circostanze: ci sarà chi vorrà proseguire e chi chiuderà un rapporto definitivamente. Sarà quindi possibile sanare le crisi se ci sono i presupposti, altrimenti è giusto voltare pagina, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, in questo momento avverti un certo disagio interiore. Se puoi parlare con qualcuno, potrebbe aiutarti, altrimenti permane uno stato di tensione. Evita di affrontare diatribe sentimentali in questo momento, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che il tuo segno, insieme a quello del Toro e del Leone, vive una sorta di redde rationem in amore. Se ti relazioni con questi segni o comunque con persone che tirano troppo la corda, attenzione perché si potrebbe arrivare a chiusure.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2024/ Il Toro affronta un momento duro, i Gemelli vogliono novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA