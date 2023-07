Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2023/ Spotlight sul Leone nel bene e nel male, la Vergine è stratega

Oroscopo Paolo Fox: chi è sincero e chi è opportunista con il Leone? La Vergine ha ritrovato la propria natura

Leone, impossibile non vivere una stagione importante, anche perché il sole in transito nel tuo segno regala capacità decisionale. Il cielo è anche importante per quanto riguarda i rapporti, gli incontri e tante persone ti sono attorno: quante di queste sono sincere? Il vero problema, adesso, è capire chi sia davvero dalla tua parte e chi è un po’ opportunista. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che questo è un periodo intenso per i sentimenti.

Vergine, sei in recupero, perché hai usato una strategia, quella della riflessione, e hai messo da parte l’istintività: questo significa che sta facendo davvero il Vergine, ovvero quello che ragiona prima di parlare. In questo periodo, anche se hai dei contrasti in famiglia (attenzione ai rapporti genitori/figli), forse hai anche capito che più ti arrabbi e peggio è: lascia che le persone attorno facciano le scelte che ritengono opportune, senza pensare di avere ragione a tutti i costi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere, dalla prima settimana di ottobre, sarà nel tuo segno e quindi è consigliato sviluppare amicizie e nuovi amori.

Bilancia, Luna nel segno e Sole favorevole. Congratulati con te stesso, perché per come sei riuscito a superare i primi sei mesi di quest’anno, ti meriti un premio e questo premio le stelle vogliono concedertelo direttamente: Venere permette di recuperare forza fisica e fascino. Potresti poi toglierti una soddisfazione estetica, dato che sappiamo quanto ci tieni, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox: se pensi che con una certa cura o magari seguendo delle direttive, potrai apparire meglio davanti allo specchio, non fermarti proprio adesso! L’more si risveglia§: anche dopo una separazione si può fare un altro incontro.

Scorpione, le tue intuizioni sono giuste e sei una persona sensibile ed emotiva: quanto daresti però, soprattutto a livello lavorativo, avere qualche sicurezza in più? – ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo Giove in opposizione non mette per forza in discussione ciò che stai facendo, però in vista dell’autunno ritieni di aver bisogno di una gratifica, di un aumento in termini di stima o anche direttamente di soldi. Certo che stai facendo molte cose e non devi fare paragoni con il passato, ovvero con chi ha assunto il tuo stesso ruolo. Forse un po’ di competizione c’è se, nell’immediato futuro, andrai a lavorare in condizioni diverse rispetto a prima. Sono giornate agitate quelle che stai vivendo: attenzione in amore.











