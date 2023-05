Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2023/ Fra Leone e Scorpione, chi sbotterà?

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 25 maggio 2023, da Radio LatteMiele, entra nel pieno dei transiti planetari che hanno caratterizzato questo mese, in particolare quelli di Giove e Saturno. Vediamo come reagiscno i segni zodiacali Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone a malicuore dovrà accettare un compromesso, la Vergine deve far parlare gli altri

Leone, devi accettare una piccola novità e un compromesso. È una situazione difficile, perché solitamente il Leone deve fare come dice lui, ma questo non è purtroppo sempre possibile, in particolare se si ha un ruolo da dipendenti, se bisogna discutere con delle persone che hanno la testa più dura della tua. L’importante è sicuramente evitare scontri e magari anche azioni azzardate. L’Oroscopo di Paolo Fox mette in guardia, in particolare, chi deve acquistare o vendere: meglio farsi consigliare. Amore splendido e spettacolare! Da giugno, Venere arriva nel segno e raggiunge Marte: se proprio non vuoi legarti, vivrai delle emozioni part-time.

Vergine, adesso hai capito che meno parli e meglio è. Fai parlare le persone attorno, quelle che dovrebbero darti una risposta ma la rimandano in continuazione. Grandi stelle per chi decide di aspettare tempi migliori per farsi avanti. Chi è solo entro l’estate troverà una grande passione, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: le nuove relazioni sono positive per la Bilancia, lo Scorpione deve mantenere la calma

Bilancia, sei in recupero lento e graduale, ma il fisico è rimasto provato. È probabile che questo maggio abbia dato una sorta di colpo di coda, per cui è probabile che, proprio quando stavi per vivere una situazione migliore, è arrivato un piccolo fastidio, hai dovuto lottare con un problema che magari riguarda la casa o soldi in uscita, però sarai aiutato. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda sempre che anche in momenti complicati, se abbiamo un buon oroscopo, risaliamo prima degli altri e abbiamo un aiuto in più. Spesso i Bilancia non dimenticano tradimenti e relazioni pericolose, ma ora bisognerebbe fare un’eccezione, perché tutto quello che nasce di nuovo è protetto.

Scorpione, andare avanti mostrando un sorriso e tenendo dubbi e diffidenze dentro: quanto è difficile, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Tu ci riesci, ma fino a un certo punto. Siccome a giugno qualcuno potrebbe sbottare, soprattutto se da tempo vive un rapporto difficile, il consiglio è di fare le cose con molta calma, perché si rischia, anche in questi giorni, di arrivare a una situazione di non ritorno. In realtà, tanti stanno riversando in amore alcune problematiche di lavoro e persino chi ha firmato un nuovo accordo non si fida, forse perché ha o avrà a che fare con persone diverse dal passato.

