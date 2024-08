Cosa dicono gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali relative alla prossima settimana, che va da lunedì 2 a domenica 8 settembre 2024? Cosa dicono le previsioni con Venere, Marte e Mercurio in transito su amore, fortuna e lavoro, secondo il nuovo oroscopo settimanale di Joss per Novella 2000? Tralasciando la classifica dei segni più fortunati e quelli meno vediamo nel dettaglio cosa rivelano le previsioni del noto astrologo per gli ultimi sei segni dello zodiaco da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale 2-8 settembre 2024 di Joss: buone opportunità per Scorpione

BILANCIA: Venere è nel segno e vi regala ottime opportunità di realizzare un obiettivo. Chi nel lavoro, chi nella coppia sarà benedetto dal pianeta più favorevole del vostro zodiaco. Bene le relazioni sorte da poco tempo, per i single un incontro atteso. Le energie sono tutte volte al cambiamento e alla ricerca di un nuovo modo di vivere. Siete stanchi di aspettare e agirete.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che il trigono di Marte al sole vi regala buone opportunità di avanzamento nei progetti e nella vita. Vi sentirete forti e desiderosi di compiere passi in avanti concreti. Risolverete con la vostra forza di volontà le situazioni ferme. Buone opportunità di incontri sessuali per i single e di firme contrattuali o eventi particolarmente importanti si manifesteranno.

SAGITTARIO: La presenza di mercurio alla quadratura porta ancora i nativi del segno a vivere delle altalene professionali e alcune relazioni instabili possono manifestarsi. Se siete in coppia venere regala spostamenti o uscite mondani piacevoli. I single possono contare su stelle fortunate che presagio di incontri divertenti.

Joss, previsioni dal 2 all’8 settembre: oroscopo settimanale ultimi segni

CAPRICORNO: C’è il cambiamento di una situazione importante. Qualcuno prende atto che un amore non va e vi salutate. Qualcuno comincia un nuovo incarico lavorativo serio e lo porta avanti con successo. Bene la coppia che può realizzare qualcosa di bello, bene il single pronto a vivere nuovi viaggi importanti e nuove opportunità per esplorare la vita con maggior libertà.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale del segno mosso da energie che fagocitano l’istinto, grazie al trigono di Marte dai gemelli: tante le attività che programmerete e la forza d’animo che giungerà. Successi e realizzazione di traguardi, sono previsti. Bene il rapporto di coppia: Venere nella giornata di venerdì ingresserà in bilancia regalando armonia e per i single incontri giocosi.

PESCI: Molte saranno le opportunità di rivedere amicizie del passato e di attuare quel giro di boa con cernita annessa che vi consentirà di allontanarvi da tutte le persone che ad oggi sono sterili emotivamente. Benissimo per i single, perché avranno, grazie alla Venere in bilancia, notevoli opportunità di divertimento e di incontri che lasceranno il segno.