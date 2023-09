Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 settembre 2023/ Il Toro è sotto pressione, mentre il Cancro riprende quota

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete riparte da un weekend pesante, due giornate un po’ tese per il Toro

Ariete, la tensione di sabato e domenica dovresti averla superata. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, tra il 23 e il 24 qualcosa è cambiato ed è probabile che ci sia stato anche un alterco. Adesso bisogna andare avanti e probabilmente dovrai fare una scelta abbastanza pesante, entro metà ottobre: un cambiamento che riguarda il lavoro. Sappi che tutto quello che arriva regalerà anche un rinnovamento e la chiusura definitiva di situazioni che ti hanno dato fastidio per troppo tempo.

Toro, oggi si parte con qualche dubbio in più, ma si spera che tu ti sia rilassato tra sabato e domenica. Se hai un ruolo di comando o responsabilità, tra oggi e domani qualcuno metterà in discussione quello che fai oppure dovrai chiamare una persona e redarguirla. Attenzione anche in amore. Pare che questi due giorni siano di nuovo un po’ troppo caldi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, in un quadro generale di caos, perché dal punto di vista lavorativo c’è anche troppo da fare e in amore qualche dubbio resta, questa giornata rappresenta una sorta di oasi felice: tra oggi e domani, avrai addosso meno tensione oppure riuscirai a rispondere a rispondere meglio alle provocazioni del periodo. Un po’ di pazienza ci vuole con Sagittario e Vergine, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, cercate di concentrare le migliori energie in questa settimana: l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che le giornate attorno al 28 saranno le migliori. Con altre persone attorno si lavora meglio: se il solito vi ha stancato, cercate nuovi riferimenti. L’amore recupera da ottobre.

