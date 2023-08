Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 agosto 2023/ Manca poco alla meta, caro Toro! I Gemelli sono forti in amore

Oroscopo Paolo Fox: per l’Ariete la mattina è migliore della sera, applauso di incoraggiamento per il Toro

Ariete, questo è un sabato che funziona al mattino e poi questa sera ti sentirai un po’ giù. A volte provi un forte senso di agitazione, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che gli Ariete che, negli ultimi due mesi, hanno passato qualche momento no, abbiano ricevuto l’aiuto di persone care e amici. Poiché questa Venere è dominante nel cielo e lo sarà ancora fino agli inizi di ottobre, potranno esserci prove di amicizia e di amore: anche se ci sono stati momenti complessi, hai capito che non sei solo ad affrontare il mondo. Sul lavoro inizia una fase di revisione.

Toro, questa è una situazione astrologica che premia prima o poi e l’Oroscopo di Paolo Fox vorrebbe consolare i nativi del segno che hanno un dubbio per una proprietà, per una situazione economica che non funziona. È chiaro che i soldi non piovono dal cielo e che se c’è un problema bisogna risolverlo trovando una mediazione, però chi in maniera eclatante e chi, semplicemente, trovando un escamotage, tutti i Toro potranno contare su questo Giove nel segno che rappresenta una sorta di rete di protezione. Sei diventato più fatalista in amore? Questo sì e, tra l’altro, alcune questioni personali ed economiche (da giugno la tua vita è cambiata a livello di famiglia) hanno creato dei disagi, soprattutto se accanto a te c’è una persona che ti pungola e non ti capisce. Ma anche in questo caso, calma e sangue freddo, perché le cose si metteranno a posto.

Gemelli, ritardi sul lavoro e accelerazioni in amore. La Luna nel pomeriggio non sarà più opposta e questo rappresenta anche una grande voglia di rinnovamento e contatti. Non rimanere troppo ancorato a situazioni legate al passato, perché sarebbe un problema, soprattutto se nei tuoi ricordi c’è una persona che non è più presente, soprattutto se hai avuto un legame un po’ difficile con il segno dei Pesci o del Sagittario. L’Oroscopo di Paolo Fox pensa che un piccolo sblocco ci sarà.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che a Ferragosto c’è stato un momento difficile e forse anche un piccolo dispiacere. A volte prendi i contatti con la realtà e non stai bene, perché sei un sognatore e un poeta e la realtà spesso è nuda e cruda: quando ci sono degli eventi che sono difficili da gestire e possono portare un po’ di maremoto interiore, per qualche giorno sei sul chi va là. Nel pomeriggio, non dare spazio a momenti di tensione.











