Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 aprile 2024/ Toro e Capricorno hanno un weekend migliore della settimana

Oggi la Luna è in Sagittario. Toro e Capricorno recuperano, mentre è un po’ più tesa la situazione per Cancro e Pesci. Soprattutto questi ultimi, che sono stati dominatori dello zodiaco in settimana, devono stare attenti oggi e domani.

Cancro, devi cercare di spegnere la rabbia, perché sei sbottato in questi giorni. È vero che il periodo è difficile, tuttavia sei molto sicuro di te e non hai paura di esporti per ottenere ciò che meriti. L’amore nel mese di maggio darà soddisfazioni e i single si facciano vedere in giro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, un fine settimana sfidante e interessante. Ci sarà chi si mette alla prova, ascoltando anche il parere degli altri, ed entro metà maggio ti esporrai. Solitamente lo Scorpione è più introverso, mentre in questo periodo vuole sfogarsi un po’ e di avere intorno persone fidate, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Domenica sarà una bella giornata!

Pesci, sei stato primo in classifica in questa settimana, ma oggi e domani son due giornate un po’ spinose: il recupero arriva domenica. L’Oroscopo di Paolo Fox ti invita quindi a non fare troppe cose. Potrebbe esserci un po’ di malumore o ansia: non sei sicuro di voler accettare un offerta lavorativa. Succede che chi inizialmente ti aveva scartato si ripresenterà alla porta a maggio: sfrutta la situazione!

Toro, il weekend è migliore della settimana appena trascorsa. Ci sarà una bella voglia di affrontare cose nuove. Se c’è una situazione lavorativa in scadenza, al momento non c’è molta chiarezza ed entro fine maggio bisognerà decidere se intraprendere percorsi nuovi o recuperare il vecchio. Il 29 aprile Venere sarà nel tuo segno e l’amore tornerà protagonista, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, venerdì e sabato sono due giorni un po’ faticosi. Ci sono state difficoltà, discussioni e indecisioni e sei stato un po’ preso da un turbine di eventi. Aprile si chiude e maggio è un mese molto più promettente! Tra oggi e domani evita le polemiche inutili, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, anche se qualcuno ti ha messo il bastone tra le ruote, non è riuscito a fermarti e aspettati che qualche avversario invece perda la partita. Il weekend è importante per discutere di famiglia, casa e anche forse per perdonare qualcuno che in passato ti ha attaccato. Domenica è una giornata favorevole agli incontri, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

