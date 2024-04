Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 aprile 2024/ Lo Scorpione è in sfida e il Capricorno recupera terreno

Tante sfide da affrontare per lo Scorpione e il Sagittario. C’è chi pena per amore, come l’Acquario, e chi è sempre al top, come i Pesci, veri vincitori dello zodiaco, in questo momento. Oggi la Luna di trova nel segno dello Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si faccia valere, lo Scorpione affronta esami

Bilancia, devi superare controversie vissute recentemente. La prima parte di aprile è stata pesante, ma tu hai un grande senso della giustizia e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di andare avanti nel rivendicare i torti subiti, avendo cura di te stesso innanzitutto. Se qualcuno ha abusato della tua gentilezza, fatti valere.

Scorpione, è una giornata importante per parlare di lavoro, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Molti dovranno discutere con un capo per la seconda parte del 2024. Ci sarà un giudizio da affrontare, ma un buon riscontro in arrivo. L’amore funziona!

Non ti abbattere, Sagittario! Il Capricorno migliora da oggi verso il weekend. Il punto dlel’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, dovresti stare lontano dalle preoccupazioni anche se è difficile. Recentemente ti sei sentito escluso oppure non considerato abbastanza sul lavoro. Vedrai che le cose cambieranno! Non cadere nello sconforto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, hai trascorso due giorni un po’ pesanti e carichi di polemiche. Da oggi andrà meglio e il weekend si prospetta interessante e più sereno. Maggio sarà un mese molto importante e anche se hai vissuto delle problematiche ci sarà un recupero. Questioni burocratiche e legali avranno un cielo più bello, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: pene d’amore per l’Acquario, i Pesci sempre sulla cresta dell’onda

Acquario, oggi non sei al top, ma recuperi nel fine settimana. Per quelli che hanno una storia d’amore nata di recente il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di pensarci bene prima di lasciarsi andare. Ci sono poi quelli che hanno molte reticenze verso l’amore perché vogliono essere liberi e non costretti da relazioni asfissianti.

Pesci, sei sempre uno dei segni più forti dello zodiaco. Questo è un periodo dove puoi ottenere delle soddisfazioni: anche sul lavoro qualcuno ti cercherà di nuovo. Dovresti approfittarne e non essere troppo orgoglioso! Fai il tuo gioco e abbandona rancori e livori, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











