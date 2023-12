Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 dicembre 2023/ Preparativi per il Leone, lavoro top e amore flop per la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: momento preparatorio per il Leone, lavoro ok ma dubbi in amore per la Vergine

Leone, le decisioni migliori e le occasioni più importanti, nel 2024 arriveranno da maggio in poi, tuttavia i primi mesi non sono fermi! Già da ora potresti immaginare di scegliere diverse proposte, così come gli studenti che a giugno e luglio si laureano possono organizzarsi: tutto quello che si semina entro la primavera del 2024, sarà utile per realizzare qualcosa di bello. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, rispetto alle stelle della prima parte del 2023, tu abbia più forza. In amore, da Venerdì 29 si apre una sfida.

Vergine, quelli che vogliono lavorare e fare grandi progetti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ora non sono certo bloccati da queste stelle, ma eventualmente ci sono delle perplessità che riguardano i rapporti d’amore e che riguardano non solo le coppie, ma la famiglia in generale: qualche piccola sfida o disputa sembra essere ancora presente.

Bilancia, quando senti attaccate le tue idee o pensi che qualcuno ti stia privando di una certa libertà, abbandoni quella diplomazia o equilibrio che ti caratterizza e diventi anche verbalmente aggressivo. L’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che, in questi giorni, per difendere te stesso o una persona, il rischio è di mettersi dalla parte del torto. Tirare la corda non è utile ed è meglio prendere tempo nei rapporti lavorativi e affettivi.

Scorpione, dicembre è iniziato in modo stimolante, secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, e con Venere, ancora per poche ore nel segno, le emozioni vengono rimesse in gioco. Nel corso delle ultime tre settimane dovresti aver ricevuto un riscontro e una sensazione positiva. Se il cuore è solo e hai una persona lontana, fatti avanti, perché con queste stelle si può ottenere qualcosa in più, come quelle intuizioni a cui bisogna dare seguito, soprattutto se si nasce sotto un segno zodiacale come il tuo che ha delle capacità in più rispetto agli altri.

