Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024/ Il Capricorno e i Pesci pensano all’amore in modo diverso

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario al top, il Capricorno potrebbe tornare con un vecchio amore

Sagittario, Venere non si trova più nel tuo segno, ma le cose continuano ad andar bene ugualmente in amore! I nuovi rapporti possono godere di una passione più intensa. Buone notizie in arrivo: i lavoratori indipendenti potrebbero addirittura selezionare nuovi progetti. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che per il Sagittario è la prima parte del 2024 la migliore dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024/ Il Leone ruggisce e la Vergine ha nuove opportunità

Capricorno, la tua proverbiale esigenza, prima con te stesso e poi con gli altri, può diventare problematica in amore, perché chi sta con te dev’essere costante ed affidabile. Il Capricorno poi non si accontenta del solo amore con un partner, ma vuole condividere un progetto: questo è un bellissimo oroscopo per coloro che si amano, anche per i ritorni di fiamma, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024/ Chi è libero dalle opposizioni? Gemelli e Toro sono salvi

Oroscopo Paolo Fox: Acquario in grande spolvero, i Pesci vogliono amare ma fanno fatica

Acquario, l’Acquario vuole rivoluzionare tutto compreso il look! Si percepisce nell’aria il cambiamento e per febbraio l’Acquario vuole essere al top, con Venere che toccherà il segno. Esci da un dicembre molto rigido per l’amore e ora senti la necessità di avere calore. Per il lavoro, fai le te richieste, chiudi contratti o accordi entro la fine di febbraio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, a gennaio hai innescato una diatriba sentimentale abbastanza aspra e faticosa. Le stelle sono più accomodanti, per cui chi si è confrontato con una separazione o una crisi, ora si sente meglio, ma ha bisogno di conferme costanti. È difficile dire “ti amo” e la gelosia è dura da tenere a freno. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox mette in guardia: attenzione con segni come il Sagittario, lo Scorpione e l’Ariete, perché non sopportano di essere controllati. Sul lavoro non è indispensabile arrivare primi, mentre lo è fare ciò che si ama fare. Saturno comporta molte responsabilità, ma conferme e progetti sono in vista.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2024/ I Gemelli escono dalle grinfie di Venere e il Cancro è un po' giù

© RIPRODUZIONE RISERVATA