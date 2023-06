Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 giugno 2023/ La Bilancia è forte, ma il Leone è il vincitore del momento

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 26 giugno 2023, da Radio LatteMiele, inaugura questa nuova settimana e un nuovo cielo: la Luna è in Bilancia, il Sole è in Cancro e Mercurio entrerà in questo stesso segno domani. Vediamo come si traduce per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: Re Leone dello zodiaco, la Vergine è sotto pressione per problemi di altri

Leone, al centro dell’attenzione: sempre più forte il nostro Leone, con più potere d’azione che potrebbe essere di tipo lavorativo o anche familiare. I Leone che non devono rendere conto a nessuno delle proprie azioni possono vivere emozioni speciali: basta frequentare gli ambienti giusti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Presente sempre la solita grande capacità di attrarre gli altri: il Leone sa come essere piacente e piacevole, ma sa anche come allontanare i seccatori.

Vergine, ci vuole molta pazienza, perché non sono tanto i problemi personali a infastidire, in questo momento, quanto quelli degli altri. L’Oroscopo di Paolo Fox qui si riferisce a tutti quelli che hanno responsabilità in famiglia o di lavoro: certe volte sei proprio tu ad accendere la miccia della provocazione, ma solo perché vuoi liberarti da peso. E pensare che di solito i Vergine sono piuttosto equilibrati e tranquilli, ma evidentemente c’è chi tira troppo la corda.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia risolva i problemi di soldi al più presto, lo Scorpione è tesissimo in tutti i campi

Bilancia, questa settimana è importante e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di mettere a posto contenziosi e questioni di soldi entro l’11 di luglio! Perché tutto quello che non è stato regolarizzato nella prima parte dell’anno ed è ancora lì va sistemato, ma adesso hai tante risorse in più. È probabile anche che in questa settimana ci siano dei ripensamenti sul tuo ruolo. Devi risolvere una discussione con un socio, avuta di recente: ricorda sempre che ora sei più forte tu!

Scorpione, questa Venere non è tanto intrigante e ti fa persino un po’ arrabbiare: possono esserci arrabbiature importanti o anche solo piccoli battibecchi, per esempio per chi aspettava una risposta dal partner che non è arrivata. Ora non è il caso di mollare tutto, però se da parte della persona che ami ci fosse un po’ più di accondiscendenza o più entusiasmo, sarebbe meglio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Con un cielo così, alcuni amori potrebbero essere lontani da raggiungere e quindi bisogna lavorare sul concreto. Sul lavoro, grandi idee, ma le soluzioni, anche in questo caso, sono un po’ distanti e inevitabilmente lo Scorpione freme.

