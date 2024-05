Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2024/ La nuova posizione di Giove libera lo Scorpione e l’Acquario

Dopo Venere, anche Giove fa il suo ingresso in Gemelli. Il pianeta è ritenuto dispensatore di fortuna o di malasorte, a seconda della posizione in cui si trova. La ruota gira per tutti però ed ecco che finalmente la Bilancia, lo Scorpione e l’Acquario non se lo ritroveranno più contro.

Oroscopo Paolo Fox: giorni un po’ tesi per la Bilancia, lo Scorpione va verso una rinascita

Bilancia, una giornata un po’ depressa e l’Oroscopo di Paolo Fox si raccomanda di non ricadere in errori commessi già in passato. Questo segno è sempre un po’ in contraddizione per se stesso, perché cerca la sicurezza e poi il suo elemento di aria interviene e vuole evadere. Attenzione che non sempre è facile tenere tutto sotto controllo. Da oggi, Giove di nuovo favorevole, ti invita a cercare la serenità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2024/ L'Acquario vola, mentre c'è chi si perde nella gelosia...

Scorpione, è una domenica in cui ci sono molte idee buone e l’Oroscopo di Paolo Fox guarda già a giugno, mese in cui ci sarà una gran voglia di tornare in pista. Maggio è stato anche pesante dal punto di vista fisico, ma potresti aver trovato il professionista giusto che ti ha dato la direzione corretta. Questo vale anche se c’è qualcuno in famiglia che non è stato bene. Se c’è ancora qualche tensione per aria, vedrai che si appianerà e giugno, per l’amore, sarà molto intrigante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2024/ Giove e Venere fanno volare i Gemelli, ma il Sagittario...

Il Sagittario cammina sulle uova e il Capricorno è super efficiente con la Luna nel segno. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, pianeti in opposizione: attenzione a quello che dici, perché potrebbe essere frainteso, anche se non hai intensione di ferire nessuno. Ci sono dei dissidi da affrontare sia in amore sia sul lavoro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, oggi la Luna è ancora nel segno e per te significa affinare l’aspetto intellettuale. Di tuo sei molto determinato e saggio e spesso questo segno ha più soddisfazioni nella seconda stagione della vita, rispetto alla prima, periodo preliminare in cui magari deve lavorare più di altri o prendersi cura della famiglia. La Luna di oggi promuove il perdono e la pacificazione in amore, se ci sono state controversie, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2024/ Venere e Giove stanno per cambiare strada: chi è il più fortunato?

Nuova linfa vitale per l’Acquario, i Pesci hanno dei ripensamenti in amore. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, è arrivata la rinascita! Puoi superare le difficoltà anche fisiche che ci sono state nella prima parte di maggio. Se c’è una persona che ti piace, vai avanti, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox, ed è anche possibile salvare un rapporto, grazie a una visione più ottimista e propositiva.

Pesci, potresti avere un ripensamento in amore, con Venere in opposizione. Le relazioni nate con leggerezza non devono diventare improvvisamente fonti di gelosie eccessive. Non mettere, in questo momento, troppa carne al fuoco, nel caso in cui fosse finita una collaborazione. Attendi il momento giusto che arriverà, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi relax!

© RIPRODUZIONE RISERVATA