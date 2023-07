Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 luglio 2023/ Empowerment per il Leone e la Vergine è protetta dalla Luna

Oroscopo Paolo Fox: più potere per il Leone, la Vergine ha la Luna favorevole

Leone, i più giovani e le persone che vivono qualche conflitto devono cercare di farsi scivolare le cose addosso. Questa Venere porta una grande forza e soprattutto fascino: molti nativi del segno ora stanno ritrovando un po’ di potere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, in senso generale. Quindi sul lavoro, ma anche in famiglia: le cose che state dicendo fanno breccia, vi si nota e questo non può che farvi piacere.

Vergine, Luna favorevole e scelte sagge. Gli ultimi tra mesi sono stati importanti, soprattutto per chi ha tentato di vivere in maniera tranquilla, nonostante le interferenze di un saturno in opposizione che ha provocato qualche fastidio e ripensamento. Esci da settimane un po’ conflittuali e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che l’amore non abbia pagato pegno. Da qualche tempo, si spende troppo e si guadagna poco: questo per la Vergine è un problema. Nei rapporti genitori e figli ci vuole pazienza.

Bilancia, in un clima generale faticoso, per tante distrazioni o anche per un problema fisico, questo cielo riporta in auge l’amore e l’amicizia: è proprio nei momenti difficili che ci si rende conto delle persone che ci vogliono bene. Giove scherma le problematiche più grandi e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che si tratti solo di affrontare qualche passeggero fraintendimento. In questo periodo, molti vogliono rimettersi in gioco.

Scorpione, troppe tensioni planetarie dicono che, nell’ambito del lavoro, tutto potrebbe sembrare incerto o, quantomeno, prima di ottenere risposte e consensi, bisognerà aspettare l’autunno. Adesso è possibile ottenere la simpatia e l’appoggio di persone influenti, ma lo Scorpione avrebbe bisogno di qualche certezza in più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. È probabile che un cambiamento importante riguardi il lavoro e forse c’è già stata una trasformazione. L’amore è un po’ problematico, soprattutto per i cuori solitari: c’è chi non vuole legami morboso e c’è chi invece, da tempo, sta in una relazione e vorrebbe delle conferme in più.

