Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 luglio 2023/ Tensioni in amore per la Bilancia, risultati per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: grande forza per il Leone, Giove aiuta la Vergine nei progetti

Leone, in questo momento puoi sentirti ancora più forte: avere il Sole e Venere in ottimo aspetto regala una grande baldanza, purché non diventi insofferenza oppure imposizione, quantomeno agli occhi degli altri, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. È presente un po’ di pesantezza con i parenti e la famiglia di origine. Fare scelte importanti è giusto e, professionalmente, Giove contro dice di non fare il passo più lungo della gamba con i soldi. In questo periodo, se hai un ruolo di comando, noterai che tante persone ti cercano, ma che alcune di queste persone sono opportuniste.

Vergine, in quest’ultimo periodo hai fatto bene a farti scivolare le cose addosso, ad analizzare nel dettaglio tutte le situazioni che ti hanno infastidito, perché Saturno opposto qualche problema l’ha creato, anche in termini di ruolo o occupazione. Giove buono dice che la tua azione programmata e cauta per risolvere ogni difficoltà è un’arma vincente, quindi se devi parlare di un progetto che conta o intendi riconfermare un accordo o proposte in genere, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di muoverti ora o nella seconda metà di agosto. Stelle importanti per le relazioni d’amore: le storie che nascono adesso avranno un grande sviluppo dai primi di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox: relazioni un po’ in difficoltà per la Bilancia, Mercurio è in arrivo in soccorso allo Scorpione

Bilancia, bisogna rimettersi in forma. Per colpa di una distrazione, di un’azione irruenta e per la troppa impulsività, hai avuto anche dei problemi anche personali e adesso, proprio perché non sei stato bene o hai avuto qualche dubbio, potrai capire quali sono le persone che veramente ti vogliono bene. Nelle relazioni di lunga data qualche conflitto c’è dalla primavera: l’Oroscopo di Paolo Fox ammette che bisognerebbe guardare meglio il tema natale personale, però è facile che, in questo periodo, qualcosa non vada per il verso giusto oppure che ci sia bisogno di un po’ di libertà.

Scorpione, da venerdì Mercurio inizia un transito importante e questo significa che ci saranno dei risultati, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche chi vuole mettersi in gioco per la prima volta avrà un’occasione e chi ha cambiato gruppo o ruolo dall’autunno dovrà sfidare una nuova situazione. È presente un po’ di tensione nei rapporti d’amore per colpa di Venere contraria: non è detto che ci sia una crisi, ma alcune soluzioni non arrivano e qualcuno si sente insoddisfatto.











