Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 luglio 2023/ Luna opposta per i Gemelli, tagli col passato per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete vuole risolvere un problema, il Toro avrà tutte le risposte che cerca a breve

Ariete, c’è una situazione importante e faticosa, ma qualche vittoria si può raggiungere, anche perché con questa Venere favorevole, se non altro, la risoluzione di alcuni problemi spinosi può essere rimandata e si possono trovare delle soluzioni. L’Oroscopo di Paolo Fox dice spesso che l’Ariete è un combattente e in questo momento parte che abbia proprio una grande voglia di liberarsi da un peso, di fare delle scelte importanti, anche in vista del futuro. In amore non bisogna lasciare il certo per l’incerto, ma i nuovi amori sono favoriti.

Toro, il tuo è un segno che esce da mesi di tensione ma anche di successi, perché più si cresce e più si hanno responsabilità e si fa fatica. Se una certa tensione riguarda i soldi e il lavoro, vedrai che questi pianeti dissonanti, molto veloci, entro metà agosto porteranno delle soluzioni. Per quelli che sono un po’ in sospeso, per questioni riguardanti immobili e proprietà, ci sarà una soluzione immediatamente dopo Ferragosto e non bisogna essere pessimisti, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, cautela: questa Venere, da un paio di mesi, crea qualche disturbo anche nelle coppie di lunga data.

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta per i Gemelli, il Cancro compie delle “potature”

Gemelli, stato di eccitazione positiva che andrebbe rivolto all’amore: in questo momento, i sentimenti possono sbocciare. Se c’è una persona che fa orecchie da mercante alle tue richieste, se con Saturno dissonante ci sono dei ritardi anche nel lavoro, sarebbe il caso di prendere una pausa di riflessione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa Luna opposta invita ad essere cauti anche per quanto riguarda l’esposizione fisica: non fare troppo.

Cancro, se ci sono tagli, in questo periodo, non bisogna disperarsi. L’Oroscopo di Paolo Fox li considera “potature”: le piante infatti vanno potate, così crescono più rigogliose. Se ci fosse adesso una situazione di distacco o l’occasione di lasciare un progetto o programma che per molti anni è stato portato avanti, non bisogna disperare, perché “da cosa nasce cosa”. Questa è una settimana ancora un po’ particolare, per le relazioni, e tutto il mese di luglio va gestito con prudenza.

