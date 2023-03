Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ultima settimana del mese che si apre in bellezza, con l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele. Come sarà il cielo di oggi, lunedì 27 marzo 2023? Per l’astrologia, marzo ha rappresentato il vero inizio dell’anno, un Capodanno speciale che ha coinciso con la partenza della primavera. Vediamo se sono partiti bene Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha il suo pianeta dissonante, il Toro ha una settimana importante

Ariete, continua questa ondata di grande interesse, a livello astrologico, che ti coinvolge, però attenzione: da qualche giorno, Marte ha iniziato un transito dissonante e questo pianeta è il tuo rappresentante, il tuo agente nello zodiaco, perché governa il tuo segno zodiacale. In questa situazione, non è proprio facile restare sereni, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, e potresti prendertela con quelle persone che non ti danno retta: ascolta sempre il tuo intuito che ti porta lontano. In un periodo così pieno di furore, fermenti e novità, ogni tanto bisogna fermarsi e osservare quello che capita intorno.

Toro, settimana molto interessante! Qui bisogna capire cosa desideri fare: Giove è alle porte, Saturno è in ottimo aspetto ed è grandemente stimolata la creatività degli artisti e delle persone che lavorano a contatto con il pubblico. Questo è un momento in cui puoi ricevere degli incarichi importanti, ma come avere successo spetta a te metterlo in pratica, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: le stelle non possono garantirlo, nei momenti importanti, ma ti danno l’opportunità di dimostrare quanto vali. Questo è un cielo utile anche per le coppie che vogliono convivere o sposarsi.

Oroscopo Paolo Fox: focus sul lavoro per i Gemelli, il Cancro può concretamente sperare in tempi migliori

Gemelli, i rapporti lavorativi non sono del tutto soddisfacenti ed è probabile che ci sia qualcosa da rimettere in gioco: è possibile che ci sia qualche indecisione di troppo nelle incombenze che devi portare avanti. Cerca di rivedere le strategie, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto se lavori nel settore commerciale: occorre riprendere spunti nuovi per un’attività che, negli ultimi giorni, ha dato risultati minori. Un programma non è stato soddisfacente, come tu avresti voluto, oppure devi rinnovare un accordo a condizioni migliori.

Cancro, grazie alla tua splendida carica vitale, sei riuscito a superare momenti pesanti e comunque devi sapere che questo cielo sarà addirittura scoppiettante, a partire dalla seconda metà di aprile, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche se in questi giorni c’è qualche ripensamento, sappi che il futuro si assesta su ritmi più tranquilli e molto soddisfacenti. Buona la forma, se non ti affatichi troppo.











