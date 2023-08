Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 agosto 2023/ L’Acquario si sfiderà e i Pesci stiano attenti ad alcuni segni

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è a un bivio, il Capricorno può essere solo un po’ infastidito da Marte

Sagittario, tu hai voglia di liberarti di un peso e hai voglia di parlare. Forse ci sono state troppe tensioni a livello sentimentale. Ricordiamo che il Sagittario è un segno che nasce libero e difficilmente si accomoda: se una storia non va o un’amicizia non funziona, alza i tacchi e se ne va. Ora non tutti discuteranno, ma molti si troveranno a un bivio, anche nell’ambito del lavoro, e se ci sono da formare nuove associazioni, è chiaro che bisognerà scegliere molto bene, Nelle relazioni in generale quindi, attenzione a chi si frequenta, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questo cielo ti vuole protagonista assoluto: Sole, Mercurio, Giove, Saturno e altri pianeti sono intensi. Forse il nuovo transito di Marte, in particolare per i nati di fine dicembre, potrebbe portare qualche tensione, ma questo è normale, perché quando si hanno tante responsabilità e cose da fare si è nell’occhio del ciclone. Le coppie che stanno insieme da tanto potrebbero ufficializzare un’unione, anche qualora fosse rimasta clandestina da tempo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è smemorato, i Pesci sfruttino la serata per parlare

Acquario, a volte ti viene una gran voglia di tagliare i ponti con tutto, scappare via e cercare nuove soluzioni e in altri momenti invece vuoi metterti alla prova: è quello che farai, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione a bollette, carte d’identità, pagamenti dimenticati: andate a controllare, perché sapete di avere la testa fra le nuvole. In amore ci vuole più attenzione.

Pesci, a volte tu hai degli atteggiamenti molto dolci nei confronti degli altri, perché cerchi emozioni e conforto. Questo a volte viene preso per debolezza: non è così, perché i nativi del segno sanno con esattezza quello che vogliono e, in questi giorni, forse sono stanchi, perché con Sole e Giove in opposizione c’è una forte agitazione creata dai dubbi che possono arrivare, in particolare se si sta creando qualcosa di nuovo. Vanno gestite con molta attenzione le relazioni sentimentali: con Gemelli e Sagittario ci sono sempre qui pro quo e serve prudenza. La giornata è comunque interessante e il finale è migliore: se devi parlare con una persona, sfrutta la serata di questo lunedì, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

