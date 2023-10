Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 ottobre 2023/ L’Ariete sfrutti il weekend per l’amore, il Toro vincerà di certo

Oroscopo Paolo Fox: focus sentimenti per l’Ariete, il Toro non si preoccupi delle opposizioni attuali

Ariete, questo weekend parla di sentimenti da spendere al meglio. Se ci sono dubbi, l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di parlare adesso, non a novembre e soprattutto non dopo la prima settimana, quando Venere sarà opposta. Per il lavoro, hai il desiderio di superare ogni limite: soprattutto se hai un’attività autonoma, le idee non mancano e andranno supportate da intenzioni valide. I rapporti che nascono in questi giorni saranno di riferimento anche per il futuro.

Toro, da metà ottobre un nuvolone nero potrebbe aver occupato il tuo cielo. Queste opposizioni planetarie di Sole, Mercurio e Marte creano delle dispute e delle tensioni che però l’Oroscopo di Paolo Fox non valuta come così importanti: è comprensibile che ci sia stato un momento in cui avresti avuto bisogno di un supporto o semplicemente ti sei sentito giù di corda, ma c’è sempre la protezione di Giove che ti farà rendere conto che tante di quelle situazioni che ti sembravano complesse da gestire saranno invece molto facili da risolvere. Potrebbero esserci momenti di scontentezza e scoraggiamento, ma alla fine riuscirai ad essere più forte e il tempo sarà galantuomo: uscirai vincente da queste sfide.

Gemelli, periodo giusto per mantenere la rotta, andare avanti e favorire un progetto. Forse hai voluto metterti in gioco su diversi settori e riempire le vita di grandi impegni: sulle ceneri di quello che è stato eliminato, si potrà costruire qualcosa di bello anche per il futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox chiede sempre un po’ di prudenza in amore, perché alcune questioni andranno chiarite con molta attenzione, ed è probabile che nei fine settimana di ottobre ci siano già stati dei momenti complessi in famiglia.

Cancro, avere molti pianeti a favore, tra cui Giove e Saturno, significa sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Non solo in amore, ma anche per quanto riguarda il lavoro, c’è un grande slancio. Tutti quelli che stanno chiusi in casa non ottengono: l’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre che l’astrologia serve come indicazione, ma poi siamo noi che dobbiamo muoverci. Un allineamento di pianeti in un segno amico, in questi giorni, provoca certamente una spinta in più che potrebbe evolversi anche nel settore creativo.











