Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 29 gennaio 2023, ci tiene compagnia dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo le previsioni astrologiche per i primi quattro segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Come andranno lavoro e sentimenti, visti i recenti cambiamenti avvenuti nel cielo, come il nuovo transito di Venere?

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete vive una giornata un po’ stancante, il Toro deve prepararsi ad affrontare chiarimenti in amore

Ariete, forse questa è una giornata stancante oppure ti hanno stancato le persone che non ti danno retta. Quante cose sono cambiate, negli ultimi mesi! Con l’Ariete, l’Oroscopo di Paolo Fox sostiene di aver le verifiche maggiori, perché questo non è un segno che si ferma e rimane bloccato in attesa di novità, perché è sempre in evoluzione. Quando le stelle sono un po’ conflittuali, l’Ariete non pensa di attendere tempi migliori, ma si innervosisce ed ecco perché è verosimile che tante cose siano mutate, alla fine dell’anno scorso, a tuo vantaggio. Ci sono stati anche dei tagli, in qualche caso, ma tutto quello che hai fatto, negli ultimi mesi, per ritrovare serenità, andrà a buon fine. Giove resta nel segno e questo rappresenta anche la necessità di ottenere un riscatto.

Toro, ancora questa Luna importante. Forse sei preso per una prova, una questione che dovrà essere portata avanti entro la metà di febbraio e potrebbe riguardare il lavoro. È un cielo davvero interessante per tutti i nati del segno che vogliono dimostrare quanto valgono: ci vorrà molta lucidità e capire quali rapporti coltivare e quali sono inutili è un’esigenza, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Nel corso delle prossime settimane, in amore, avrai bisogno di chiarimenti. Attenzione al rapporto con una persona Bilancia o Gemelli che, secondo te, sta diventando un po’ troppo superficiale: in altre parole, non pensa a quello che dice.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono nel caos, il Cancro ha due situazioni diverse per lavoro e amore

Gemelli, sembra proprio che tu sia preso da tante cose contemporaneamente e tutto sommato non è una novità, perché riempi le tue giornate di tante situazioni da portare avanti, anche perché diciamocelo, a te il silenzio non piace e hai sempre bisogno di vivere nel caos. Questo caos, però, dev’essere limitato e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice perché Venere è dissonante e quindi se si fa confusione in amore, se per troppo tempo sono state alimentate tensioni, ora la corda rischia di spezzarsi: in particolare, se uno dei due ha qualche verità nascosta che non è stata rivelata per tempo.

Cancro, c’è un discorso da fare per l’amore e un altro per il lavoro. Nell’ambito del lavoro, sei in attesa di chiamate: qualcosa non va o magari hai fatto tantissimo, ma ancora non ti hanno detto “bravo/a, riconfermiamo tutto”. In amore invece, il gioco dei livori non va sostenuto: in particolare con Pesci, Scorpione o Capricorno, segni che a volte tacciono per paura di essere fraintesi o magari aspettano le mosse del partner prima di agire. Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di essere un po’ cauti. I sentimenti sono importanti, Venere è in buon aspetto, ma bisogna tentare un riavvicinamento.











