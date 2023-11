Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 novembre 2023/ Recupero iniziato per la Bilancia e lo Scorpione attende Venere

Oroscopo Paolo Fox: attento alla Venere di dicembre, caro Leone, e la Vergine si conceda un po’ di più

Leone, vincere una sfida è facile e puoi mettere in gioco le tue qualità migliori anche se non bisogna strafare. Le stelle di questa settimana promettono anche in amore qualcosa di più. Sei tra i segni che, a dicembre, dovranno verificare la tenuta di un rapporto, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox: se, per motivi di distrazione, lavoro o terzi incomodi, una storia recentemente ha vacillato, andrà protetta, perché dicembre è un mese di “dentro o fuori” definitivo. Giove contrario invita a non spendere troppi soldi o a metterne un po’ da parte.

Vergine, abbiamo visto che questo è un periodo in cui, a livello mentale, non stai mai fermo: ragioni dal mattino alla sera e anche alla notte pensi a tutto ciò che hai da fare il giorno dopo. Buone le scelte che possono essere fatte in amore! Dicembre sarà il mese che vedrà l’importante cambiamento di Venere che tornerà a tuo favore: l’Oroscopo di Paolo Fox esorta quindi ad esporsi benevolmente nei confronti delle amicizie e delle conoscenze soprattutto per coloro che sono soli da tempo. Per una volta invertiamo il detto “prima il dovere e poi il piacere” con “prima il piacere”! E coloro che sono sotto pressione sono invitati a vivere questa settimana in maniera più fantasiosa.

Bilancia, è un cielo che, piano piano, ti permette di recuperare forma fisica, che è la cosa più importante. Venere tra qualche giorno non sarà più nel tuo segno: cosa ha combinato questo pianeta nelle ultime tre settimane? Certamente tu hai avuto più bisogno di amore e allora se c’è una persona che ti segue e magari, dopo un rapporto finito, hai voglia di iniziare un legame nuovo, datti da fare, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox! Queste sono stelle che permettono novità e addirittura, nel lavoro, si parte con nuove collaborazioni, soprattutto se in primavera c’è stato un momento di crisi.

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox ti invita a vivere dicembre in maniera molto positiva per quanto riguarda i sentimenti, le conoscenze e le amicizie. Giove contrario parla di un sassolino che devi toglierti dalla scarpa, forse perché tu, ogni tanto, pensi troppo al passato e a persone che non sono state corrette con te. Dovresti invece iniziare a guardare solo al futuro e lasciare andare tutti quelli che comportano riflessioni amare e le persone non positive che ti circondano. Non sono previste grandi tempeste, ma la sensazione di dover affrontare momenti di grande stanchezza: l’agitazione c’è perché stai facendo tante cose contemporaneamente.











