Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 agosto 2023/ L’Ariete è protetto e il Toro vorrebbe distrarsi

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è protetto, il Toro non deve far ricadere le sue preoccupazioni sull’amore

Ariete, non fermarti proprio adesso con questo cielo importante! L’Oroscopo di Paolo Fox spera che siano arrivate anche delle buone notizie. I nativi del segno che avevano dei contenziosi economici o delle problematiche di lavoro, è chiaro che non è che con la bacchetta magica dimentichino tutto, però ci sono delle protezioni, qualche ostacolo è stato superato e forse c’è stato anche un rinvio. I single devono muoversi: agosto è un mese che può portare grandi emozioni! Chi ha chiuso una collaborazione ne aprirà un’altra.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 agosto 2023/ Testa nelle nuvole per la Bilancia e lo Scorpione vuole di più

Toro, bene aiutare la tua vita a cambiare! Forse anche i tuoi pensieri adesso vorrebbero essere indirizzati verso qualcosa di bello. Non tutti, ma molti nativi del segno, da qualche settimana pensano solo ai conti in sospeso, alle situazioni da recuperare, ma bisogna lavorare adesso per recuperare in autunno. Attenzione che l’amore non paghi pegno: ogni tanto ci sono delle tensioni che vanno gestite con molta prudenza, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2023/ L'Acquario guadagna fiducia, i Pesci affronteranno Mercurio a breve

Oroscopo Paolo Fox: sorprese per i Gemelli, il Cancro affronta questioni familiari

Gemelli, con questo cielo può capitare di tutto e tu sai che le sorprese ti piacciono! Più novità e situazioni inaspettate capitano e più ti senti vigoroso e forte, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Speriamo quindi che Venere (con la tua complicità, perché chi si chiude in casa non ottiene) ti dia quello che desideri, soprattutto se il cuore è solo. Chi ha una storia di lunga data è necessario di rivitalizzare il tutto. Qualche dubbio ancora sul lavoro e forse un po’ di stanchezza.

Cancro, le incertezze ci sono, perché anche i più giovani che hanno iniziato un progetto sanno che devono cambiare: alcuni nodi sono arrivati al pettine e ci sono delle questioni di famiglia da risolvere. Chi ha fratelli, figli e genitori, in questo momento si riavvicinerà o comunque dovrà affrontare delle questioni importanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Un po’ di attenzione nel lavoro: quello che è partito in maniera un po’ rallentata all’inizio del 2023 può accelerare e divenire importante entro al fine dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2023/ Stop sul lavoro per il Leone, la Vergine lotta contro Saturno

© RIPRODUZIONE RISERVATA