Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2023/ Cielo hot in tutti i sensi per i Gemelli, il Cancro è lunatico

Oroscopo Paolo Fox: amore e amicizie favoriti per l’Ariete, il Toro potrebbe dire stop a qualcosa

Ariete, c’è una rivoluzione nella tua vita, in positivo! Quelli che, fino a un paio di anni fa, si sentivano messi in un angolo, ora hanno già ricevuto un incarico importante oppure stanno per ottenere molto. Ovviamente, più si è esposti e più possono nascere delle complicazioni, più ci sono invidiosi che magari ti sfidano. Se ci sono persone che ti piacciono, il periodo è importante per l’amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In generale, tutti i rapporti di amicizia ed affetto sono protetti.

Toro, i pensieri riguardano più che altro una questione di famiglia, di casa, di soldi: cose tecniche. Non sono comunque messe in discussione le tue qualità, la tua capacità e il tuo ruolo. Semmai potresti essere tu, con Giove nel segno, a dire “basta, questa cosa non la faccio più”: se tu non molli, gli altri non mollano te, tuttavia alcune soluzioni arriveranno dopo Ferragosto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi, non farti il sangue amaro se ancora ci sono delle preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox: ottimi i rapporti con i segni di fuoco per i Gemelli, il Cancro è umorale

Gemelli, un periodo caldo, caldissimo, non solo per le temperature, ma anche perché, dal punto di vista emotivo Venere è scaldata da un segno importante, in sestile al tuo. I rapporti, per esempio, con Ariete e Leone sono da definire meglio e, in generale, tutti i rapporti d’amicizia e tutte le passioni. Quasi sarebbero da dimenticare le preoccupazioni del lavoro che ci sono, i ritardi e forse anche la noia! Avresti proprio bisogno di una pausa di relax, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, le fasi di questo cielo sono altalenanti un po’ come il tuo umore, perché, essendo governato dalla Luna, sai che a volte vivi delle giornate piene di emozioni e poi ci sono dei momenti in cui vorresti allontanarti e fare delle cose diverse. Non coinvolgere le cose più importanti e che contano, come gli amori e gli affetti, in questa serie di pensieri non proprio stabili e soprattutto non pensare al passato, se in amore c’è stata una conclusione brusca di una storia, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un periodo utile per investire sul futuro.

