Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 3 aprile 2023, parte con uno sguardo alle effemeridi, le tabelle astronomiche: la Luna è nel segno della Vergine e la novità di queste ore è l’ingresso di Mercurio nel segno del Toro. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, l’appuntamento con le stelle del famoso astrologo ci rivela le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha buone possibilità in amore, il Capricorno ha belle novità

Sagittario, torna la voglia di amare. Una persona che sta al tuo fianco potrebbe anche reclamare il suo ruolo e qui ci si riferisce a chi ha una storia ufficiosa da troppo tempo. L’opportunità di vivere una nuova avventura è sempre più probabile e l’Oroscopo di Paolo Fox vuole indicare, nella giornata di Pasqua (9 aprile), un evento, un qualcosa di divertente. La Luna sarà nel segno, domenica prossima, e quindi bisognerà anche tentare di trascorrere una Pasqua diversa dal passato. Molto importante gustare l’attimo fuggente: le emozioni volano via, tu lo sai bene, e bisogna afferrarle.

Capricorno, aspetti particolarmente importanti per coloro che hanno una professione indipendente o un lavoro autonomo, con un cielo che, in questi giorni, a volte lascia un po’ a desiderare, perché ci sono troppi seccatori attorno, ma che porta assolutamente belle novità! Coltiva nuovi interessi, ambienti, amicizie: tutto quello che non conosci ancora riserva piacevoli sorprese. Stelle importanti e in amore, con Venere favorevole, possono anche farti sognare. Eventi da programmare entro l’estate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha stelle più benevole, i Pesci hanno una Luna ancora un po’ particolare

Acquario, questo cielo è decisamente più generoso con te. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che ci siano state delle giornate, come quella del 1° aprile, un po’ faticose. Se sei in disputa con qualcuno, cerca di sventolare bandiera bianca oppure, se non ami ritirarti, quantomeno di arrivare a un compromesso. In realtà, se ci sono controversie di ogni genere, bisognerà tentare un accordo, perché altrimenti si rischia, anche a Pasqua, di sollevare problemi per nulla. Questo cielo però ti vede vincente se hai delle idee nuove da mettere in gioco.

Pesci, ancora questa Luna un po’ strana invita ad essere cauti, in una giornata che non è assolutamente negativa ma che, ogni tanto, porta a dei confronti con il passato: tante cose sono cambiate e ancora altre cambieranno, soprattutto se vuoi farti largo in nuovi ambienti, se vuoi cambiare lavoro, mansione, gruppo o ruolo. Non cambiare però traiettorie in amore, perché Venere suggerisce le strade più belle. Anzi, l’Oroscopo di Paolo Fox ti invita a organizzare qualcosa di bello, tra venerdì e domenica.











