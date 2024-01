Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 gennaio 2024/ Lo Scorpione chiude situazioni no e la Bilancia è molto attiva

Oroscopo di Paolo Fox: il Leone raccoglierà i frutti di ciò che semina, la Vergine potrebbe allontanarsi

Leone, avere Giove contrario può significare che magari ci sono questioni di soldi in sospeso o delle piccole tensioni. Dato che l’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre di non credere ma di verificare, questo è il momento di combattere ancora di più. Il Leone non segue mai indicazioni, ma le direttive che si dà in autonomia, tuttavia il consiglio è che, se ci sono questioni di lavoro o progetti, è meglio seminare ora, perché tutta la seconda parte dell’anno sarà importante. Grande cielo per le relazioni! Anche all’improvviso possono nascere emozioni sincere.

Vergine, è un cielo di grandi progetti. Saturno opposto non è un elemento di disturbo, ma di distacco che può essere anche positivo: i più giovani, per esempio, potrebbero voler viaggiare e fare un’esperienza all’estero. Ci sarà quindi un distacco, un allontanamento, appunto, dai luoghi in cui normalmente si vive. Chi invece vuole sviluppare un’attività in proprio, ora dovrà forse allontanarsi da persone che al momento sono un peso. Tutto quello che nasce in questo periodo è importante, però, in amore, attenzione alle piccole complicazioni: forse bisogna evitare situazioni non chiare e c’è confusione, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, Marte e Mercurio sono favorevoli: per il lavoro le idee sono chiare. L’unico dubbio è che i Bilancia trascinino situazioni familiari o amorose poco chiare. In questo caso, non è colpa della Bilancia, se le situazioni non funzionano o se ci sono delle interferenze nel rapporto, ma è probabile che i fastidi arrivino dall’esterno. Torna una buona capacità di azione che si riversa nella quotidianità, però bisogna avere partner, amici o soci che siano complementari e non opposti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, Giove opposto rappresenta stress e anche il fatto che un progetto si è concluso in maniera diversa da come lo avresti immaginato. Però non guardiamo i pianeti opposti come negativi, perché rappresentano la volontà di tagliare di netto situazioni che non funzionano e di andare oltre, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Persino di dire stop, “non gioco più, me ne vado”, come dice la canzone. Piccoli disagi vanno superati.











