Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 agosto 2023/ Il Leone pretende sostegno in amore, la Vergine ha Giove amico

Oroscopo Paolo Fox: tante respondabilità per il Leone, nuove situazioni per la Vergine

Leone, è probabile che ci siano impegni in arrivo che costano fatica e non è escluso che, negli ultimi mesi, tu ti sia preparato per affrontare qualcosa di importante. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di rivolgersi un po’ di più ai sentimenti e meno al lavoro, perché ora hai bisogno di un appoggio: proprio tu che sei incrollabile e infondi fiducia agli altri necessiti di un’attenzione maggiore che, se non c’è, potrebbe farti arrabbiare. Nei rapporti in cui non c’è equilibrio e tu stesso pensi di dare troppo e ricevere poco, inevitabilmente bisognerà arrivare a un compromesso. Chi si dà da fare nell’ambito del lavoro otterrà, ma la fatica è tanta e le responsabilità raddoppiano.

Vergine, Giove protegge: anche se c’è frammentarietà nei rapporti lavorativi e anche se devi fare troppe cose, questo è un momento che ti invita ad accettare una situazione che non è più definita come prima, ma che in qualche modo permette di navigare a vista, sostiene l‘Oroscopo di Paolo Fox. Questo è particolarmente vero per coloro che devono affrontare un cambiamento nel lavoro o una sostituzione. Quello che ti irrita è che non tutti sono dalla tua parte. Nuove occasioni e nuovi ambienti da frequentare.

Bilancia, c’è bisogno di relax e si spera che, a questo punto della tua vita, ci sia anche una persona di riferimento. Marte, da poche ore nel tuo segno zodiacale, non solo invita a mettersi in gioco, ma anche a lavorare per un futuro migliore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere è intrigante e Marte rappresenta la passione: gli incontri che si fanno in questo periodo sono favorevoli! Devi ritrovare energia fisica, perché l’ultimo periodo ha comportato stress.

Scorpione, c’è una situazione confusa che riguarda l’amore e l’amicizia: Venere è in aspetto particolare e quindi, in questi giorni, se ti piace una persona, questa potrebbe non essere disponibile, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione a non tornare su vecchi discorsi riguardanti questioni di soldi. Vedendo una persona, hai sentito sensazioni particolari: in questi giorni le intuizioni valgono, peccato che ci siano troppe problematiche da affrontare nella vita quotidiana e che non tutto sia chiaro.











