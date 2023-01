Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Primo giorno della settimana e ultimi giorni del mese. Anche oggi, lunedì 30 gennaio 2023, l’Oroscopo Paolo Fox ci dà le indicazioni delle stelle, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, gli ultimi quattro segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La Luna è particolarmente protagonista, scopriamo per chi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione,

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha la Luna storta, il Capricorno ha Venere favorevole ma c’è qualche tensione

Sagittario, oggi si parte con qualche malumore: forse è l’effetto di una Luna opposta che porta momenti di tensione. Tensione, per il Sagittario, significa noia e i Sagittario, quando si annoiano, diventano nervosetti. Cambiare il punto di osservazione, per capire meglio l’insieme, è molto saggio, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, ed ecco perché i Sagittario adesso, se hanno dei problemi in casa, si allontaneranno, faranno un break o cercheranno anche solamente di frequentare gente nuova. Fare le cose che piacciono di più è importante anche per ritrovare fiducia in sé stessi.

Orocopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Capricorno, la seconda parte dell’anno migliore della prima! Lo ripete spesso l’Oroscopo Paolo Fox, quando parla delle indicazioni per il 2023 del Capricorno, e usa il termine “indicazioni”, perché “previsioni” ha un senso di ineluttabilità. L’indicazione, in qualche modo, dà la prospettiva di qualcosa che puoi seguire sulla base alle tue capacità. Venere è favorevole, avremo Saturno interessante da marzo: il Capricorno è inaffondabile, ma che in questi giorni ci siano delle provocazioni non si può escludere.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è in movimento per il lavoro e oggi la Luna è buona, i Pesci godono ancora dell’abbraccio di Venere nel segno

Acquario, finalmente una Luna in buon aspetto e quindi chi ha discusso, tra venerdì e sabato della scorsa settimana, può ritrovare un po’ di buona serenità. Per il lavoro è probabile che, di recente. ci sia stata una riunione. Per esempio, nell’ambito di un’azienda, chi deve decidere cosa fare, se vuole cambiare mansione, dovrà parlare con un capo e magari anche cercare di cambiare ufficio. Dipende. Sei pronto a valorizzare i tuoi ideali, ma saresti ancora più pronto ad abbracciare una persona che sposa le tue idee. Entro venerdì, chi vuole potrà recuperare un sentimento, promette l‘Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 gennaio 2023 / Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Pesci, la cosa bella, di questo periodo, è la grande consapevolezza che hai di portare avanti i progetti che ti interessano: forse perché il 2023, in generale, sarà un anno che sbloccherà alcun situazioni: le persone di una certa età vorranno fare la vita che desiderano, forse perché un lavoro cambierà o si blocca e c’è anche chi andrà in pensione. Chi è giovane dovrà forse affrontare un corso, un esame, una laurea: in un modo o nell’altro, il 2023 invita a portare avanti una crescita. Marte dissonante porta un piccolo momento di sfiducia, ma l’Oroscopo Paolo Fox spera che questa Venere nel segno potenzi gli incontri. che sia utile ai cuori solitari e persino a chi non sopporta più certi scomodi silenzi e ambiguità: parlare chiaro aiuta a stare meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA