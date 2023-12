Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 dicembre 2023/ Gemelli stranamente eremiti, il Cancro è in crescita

Oroscopo Paolo Fox: finanze da controllare per l’Ariete, il Toro abbandoni l’ansia per Capodanno

Ariete, c’è da dire che questo è un cielo importante, soprattutto per chi vuole fare qualcosa di nuovo. Se c’è una persona che ama costantemente rimettersi in gioco, questa è proprio l’Ariete. Tutto ciò comporta stress, non all’Ariete, ma a tutti quelli che gli stanno intorno, perché i nativi del segno hanno sempre un idea in mente e tutti quelli che li circondano devono, in qualche modo, aiutarlo a fare qualcosa di più. Tuttavia, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, dal punto di vista economico, è un periodo di revisione: ci sono dei pianeti opposti al settore delle finanze e qualche taglio, da questo punto di vista, nel 2024 ci sarà, ma guardando le stelle in generale, possiamo dire: forza Ariete! Arrivano mesi importanti.

Toro, c’è stata una Venere opposta che ormai non lo è più. Tutto quello che ha lasciato, a livello di disagio e di tensione sarà risolto entro maggio: prepariamoci a un Capodanno più divertente! I Toro hanno una grande capacità d’azione, ma secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox, anche se sono un segno di terra, ogni tanto vanno in ansia. Questo capita quando manca armonia attorno e l’armonia è quello che cerca il pianeta governatore del segno, ovvero Venere. Se di recente, qualche tinta è risultata sbiadita e anche in amore ci sono state preoccupazioni, bisogna guardare oltre. Non è escluso anche che chi abbia fatto una scelta importante nel lavoro abbia consultato un esperto o un avvocato per mettere a posto alcuni conti.

Oroscopo Paolo Fox: il socievole Gemelli è un po’ contrariato, il Cancro è proiettato verso il futuro

Gemelli, di solito, passare l’ultimo dell’anno in compagnia e divertendosi è un tuo must, ma quest’anno l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova un po’ in fase di riflessione. Sarà questa Venere opposta o che di recente ci sono stati dei conflitti, ma il Gemelli in questo momento cerca poca gente attorno e tanta tranquillità. Voglia di emergere e di cambiare? Assolutamente c’è. Tuttavia cambiate, ma soprattutto, tagliate i rapporti inutili.

Cancro, questo ultimo giorno dell’anno vale molto, soprattutto a livello di prospettive e intuizioni. Anche generose manifestazioni d’amore! È vero che Venere non è più attiva come qualche settimana fa, però l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo segno zodiacale abbia tanto da fare e programmare per i prossimi mesi. È tempo di risvegliare le passioni e speriamo che anche questo ultimo giorno dell’anno serva allo scopo.

