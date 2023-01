Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Febbraio è già alle porte e l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela cosa dicono le stelle anche oggi, martedì 31 gennaio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Giornate laboriose per questi segni, per motivi e ambiti diversi.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone continua a lottare, la Vergine è indaffarata ma porta a casa soddisfazioni

Leone, sembri un po’ arrabbiato e sembra quasi che tu voglia vivere una sorta di riscatto. Hai fatto tanto e probabilmente, anche in questi giorni, hai ottenuto una buona consapevolezza di quanto vali e giustamente adesso lotti per avere qualcosa: c’è chi desidera una riconferma che ancora non è arrivata, c’è chi lotta semplicemente per farsi dare quello che gli spetta. Non ci sono più grandi ostacoli per il settore delle collaborazioni e anzi Giove è favorevole: l’Oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di fare le tue richieste entro i primi giorni di maggio, Tuttavia ricorda che per quanto riguarda sfide legali e questioni amorose, c’è qualcosa in meno: forse anche tu non vuoi contrarti con persone che non sono alla tua altezza.

Vergine, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ha parlato più volte di giornate faticose, però importanti! Perché un conto è fare fatica e non ottenere nulla, un altro è fare molte cose e avere un successo e un riscontro. Anche se la seconda parte dell’anno sarà migliore della prima, bisogna dire che questo cielo, per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e anche i consensi, è importante. Quello ché un po’ lontano è l’amore: questo non significa per forza che una persona non sia dalla tua parte, ma magari proprio per questioni di lavoro, la vedi meno oppure ci sono stati dei problemi, È chiaro che chi ha già qualche reticenza o esce da una storia un po’ complicata si concederà più difficilmente, però avremo tempo per rivalerci, già dal mese di marzo.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha voglia di leggerezza, fortuna in amore per lo Scorpione

Bilancia, hai dovuto affrontare alcune critiche: c’è chi ritiene che, di recente, tu abbia commesso un errore di valutazione o, nel parlare, una piccola gaffe. In realtà, la Bilancia vuole vivere in maniera più libera, perché l’Oroscopo di Paolo Fox crede che tu sia stato sotto pressione per tanti mesi, soprattutto dall’estate del 2022 e allora, se pur adesso hai deciso di vivere un po’ più alla giornata o magari utilizzando il senso dell’ironia (che qualcuno dice sia “una grande garanzia di libertà”), perché no? Novità in arrivo, anche se Giove in opposizione parla sempre di questioni finanziarie da verificare: non ti fidare di tutti.

Scorpione, è un mese interessante per le questioni d’amore e poi torna una grande voglia di lottare: sei in grado di fronteggiare i concorrenti! Questo Saturno, che sarà molto attivo da marzo, permette anche di portare avanti dei progetti che hai in mente da tempo. Novità anche per quanto riguarda le relazioni: è importante valutare bene quello che devi fare e cosa andrai a fare in vista del fine settimana, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











