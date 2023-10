Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 novembre 2023/ Giornate complesse per il Leone, la Bilancia è convalescente

Oroscopo Paolo Fox: il Leone schiva problemi, la Vergine supera tutti gli ostacoli

Leone, alcune tue battute ironiche potrebbero essere lette in maniera sbagliata da persone che non sono così spiritose. Non cercare a tutti i costi di fare delle cose che non ti piacciono, solo per accontentare gli altri. Molti hanno notato che, da qualche tempo sei piuttosto accomodante, che prendi fuoco molto difficilmente, rispetto a prima: non è cambiata la tua indole, stai solo cercando di evitare problemi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Un po’ di confusione c’è…

Vergine, periodo interessante e l’Oroscopo di Paolo Fox sollecita i cuori solitari a darsi da fare! Questo Giove molto bello permette di superare gli ostacoli degli ultimi mesi e di riorganizzare il proprio lavoro: si possono affrontare i problemi quotidiani con più capacità di azione e forza. Belle le amicizie che nascono ora!

Oroscopo Paolo Fox: nuove opportunità per la Bilancia, periodo d’oro per lo Scorpione

Bilancia, dopo avere recuperato forza fisica, avrai la possibilità di emergere. Adesso sei ancora in questa condizione particolare in cui devi ritemprare il fisico e organizzare qualcosa di bello per il futuro: sei stato vittima di momenti di tensione e ripensamenti e forse anche l’amore va vissuto con chiarezza. Se avevi litigato con un socio o un collaboratore, durante la primavera, e hai un’attività in proprio, adesso emergono nuove persone che possono aiutarti a recuperare ciò che avevi perduto: anche una buona capacità di azione! Entro novembre, novità in amore, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, ti trovi in una condizione di forza: puoi prenderti delle soddisfazioni e toglierti un sassolino da una scarpa. Ci sono stati mesi pesanti e c’è chi si sta ancora riprendendo da un periodo “no”, però il coraggio e la voglia di amare non mancano. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa i tempi e prevede che dicembre sarà un mese molto importante per l’amore: chi ha una storia potrebbe, entro fine mese, coronarla e portare avanti un grande progetto di coppia, mentre quelli che non hanno dei riferimenti stabili potrebbero trovarli. È un momento di grande creatività.











