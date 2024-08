Questa Luna in Leone fa sì che l’Ariete abbia tutti ai suoi piedi. Grande recupero anche per il Capricorno e per tutti quei segni che hanno avuto Venere in opposizione come la Bilancia, l’Acquario e il Toro, perché l’ingresso in Vergine la renderà più morbida. Di seguito, il dettaglio dei segni.

Ariete

È un cielo di grande recupero con Luna, Venere, Giove e Marte favorevoli: li hai tutti con te! In questo momento, ciò che dici viene preso per oro colato e dal punto di vista sentimentale sei molto più stimato, forse anche spiato? Si chiede l’Oroscopo Paolo Fox.

Toro

Sei un po’ permaloso in questo periodo e possono nascere delle discussioni anche in famiglia, tuttavia ciò che scaturisce da agosto sarà vantaggioso, perché anche una controversia aspra potrà essere utile per “mettere i puntini sulle i” su quello che è il tuo pensiero. Da lunedì il cielo sarà ancora più favorevole, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox.

Gemelli

Certamente è il lavoro al centro dei tuoi pensieri, perché hai serie intenzioni di cambiare. Si sta avvicinando Urano al tuo segno (ci sarà l’anno prossimo, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox) e questo può voler dire che da adesso fino al 2025 potrai attuare molte trasformazioni. Nei sentimenti ci sono delle asperità da affrontare.

Cancro

Un mese davvero intrigante dal punto di vista di tutte le relazioni. Da lunedì Veneri tornerà favorevole potrebbe anche invogliare chi è già in coppia a fare qualcosa di importante, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Leone

Giornata piacevole e l’unico rischio, come sempre, è di pretendere sempre troppo da te stesso e dagli altri. Belle novità in arrivo, con un progetto rivisto che avrà grandi possibilità in autunno, prevede l’Oroscopo Paolo Fox.

Vergine

Momento da dedicare agli affetti, soprattutto se per questioni contingenti li hai un po’ trascurati. Se devi intraprendere un’azione legale fai bene i conti e Giove in opposizione ti mette in guardia dagli attacchi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

L’amore torna al centro, per mezzo di amicizie e persone che ti vogliono bene, non solo dal punto di vista strettamente sentimentale: hai bisogno di sostegno! Il lavoro va bene, assicura l’Oroscopo Paolo Fox.

Scorpione

Il benessere è da curare perché sei un po’ stanco. Recentemente potresti aver avuto qualche discussione e ti sei dato da fare con qualcuno che non è stato bene. Oggi e domani cerca di non innervosirti troppo, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Sagittario

Bellissima posizione del Sole e della Luna. L’Oroscopo Paolo Fox ribadisce che, dal punto di vista sentimentale, questo non è un periodo eccezionale e agosto sarà un mese di attese per tempi migliori. Ciò non toglie che tu non possa divertirti molto e svagarti.

Capricorno

Un cielo molto bello e lo sarà ancora di più da lunedì con Venere ottima, promette l’Oroscopo Paolo Fox. Tu hai un cuore tenero che nascondi sotto una maschera di apparente rigidità. È vero che sei molto determinato, ma spesso ti celi dietro un aspetto duro, per proteggerti. Novità per i single!

Acquario

C’è qualche contrasto da superare, ma da lunedì Venere non sarà più in opposizione: riconciliazioni in arrivo e una visione della professione molto più positiva, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci

Forse non tutto va per il verso giusto. Probabilmente sei tu stesso che stai verificando una relazione, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Attenzione alle discussioni che possono nascere da cose dette senza pensare. Ci sono anche pensieri per il denaro. Ti manca un po’ della solidarietà degli altri.