Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 aprile 2024/ Cancro, Scorpione, Pesci, Gemelli, Bilancia e Acquario

Oggi secondo l’Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 aprile 2024 Venere entra ufficialmente in Ariete, tuttavia i segni d’acqua sono sostenuti dalla Luna in Pesci e quelli d’aria vivono una sorta di libertà nei sentimenti, perché non accettano più costrizioni, con questo nuovo transito del pianeta dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 aprile 2024/ Gemelli, Bilancia, Acquario, Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Cancro vive un braccio di ferro sul lavoro, lo Scorpione ha accettato di mettersi in gioco

Cancro, c’è fatica in questo periodo, ma dalla seconda parte del mese il cielo ti supporterà molto di più e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che giugno e luglio saranno mesi eccellenti. Mettiti in gioco senza remore, anche se trovi degli ostacoli, soprattutto sul lavoro. Non gettare via ciò che potresti volere alla fine di aprile.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 aprile 2024/ Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Leone e Sagittario

Scorpione, Luna e Marte sono positivi! Ti stai mettendo in gioco e accetti delle sfide: tra fine aprile e i primi di maggio sarai in prima linea e ti sottoporrai anche al giudizio di altri. Lo Scorpione è molto sensibile, per cui è meglio che chi ti valuterà usi la giusta accortezza. Da giugno, opportunità di lavoro per i più giovani, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

L’istinto dei Pesci è accentuato dalla Luna nel segno, i Gemelli possono ripartire dopo una crisi.

Pesci, Marte e Saturno nel segno propongono incontri e offerte che non vanno sottovalutati: sei molto forte e determinato e potrai prendere decisioni importanti. Nel pomeriggio la Luna entrerà nel tuo segno e questo rafforza le tue intuizioni e le tue preveggenze: sappiamo che i Pesci spesso fanno anche sogni premonitori. In questi due giorni potrai assaporare delle novità, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 aprile 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli, il nuovo transito di Venere è molto positivo, tuttavia parte oggi e chi ha avuto delusioni non può cancellarle con un colpo di spugna. Il weekend servirà per chiarire, a livello sentimentale, e dovrai compiere una selezione delle cose da fare sul lavoro, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia mette in riga una persona, l’Acquario abbandona lacci e lacciuoli

Bilancia, l’amore è stato un po’ una catena in passato e ora te ne liberi! Molti nativi del segno faranno capire a una persona che si è comportata male che il suo contributo, nella tua vita, non è affatto importante. Forse qualcuno si ricrederà per averti sottovalutato, perché non sei più così accomodante, e dovrà darti il giusto valore. Evita polemiche in serata, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, la Luna sarà ancora nel tuo segno al mattino. Le prime giornate di primavera ti portano la voglia di muoverti e di abbandonare tutto ciò che ti frena. Attenzione a non prendere abbagli, soprattutto nei sentimenti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA