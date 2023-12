Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 dicembre 2023/ L’Acquario oggi ha idee più chiare e i Pesci la Luna opposta

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si guardi dagli eccessi, il Capricorno sviluppi i suoi progetti da ora

Sagittario, troppi impegni e troppe responsabilità e, come dice il detto, “il troppo stroppia”, ovvero quando ci sono tante cose da fare e questioni di lavoro da portare avanti, si rischia anche di commettere errori o eccessi. In amore, attenzione agli eccessi legati alla gelosia! Nell’ambito del lavoro invece potrebbero esserci delle relazioni sbagliate. Comunque, resta un periodo di cambiamenti importanti: molti Sagittario, per destino o per scelta, vorranno cambiare tutto nella loro esistenza. Non mancheranno le vittorie, ma l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce un po’ di cautela per quanto riguarda le spese.

Capricorno, hai dei buoni progetti che l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di attuare entro maggio del 2024. Non che dopo ci sia un periodo no, ma è questo il momento in cui è possibile battere il ferro finché è caldo! Che tu abbia un attività in proprio, che tu voglia collaborare con delle persone o mantenere un ruolo di comando, da qui a maggio si giocano le partite più importanti. Il Capricorno ha sempre una visione molto lungimirante della vita e quindi non mancheranno idee vincenti da realizzare anche nelle prossime settimane.

Acquario, non sono escluse provocazioni e tensioni, ma l’Oroscopo di Paolo Fox, guardando il cielo di inizio novembre, questo sembra molto più pesante rispetto a quello di adesso. I confronti vanno fatti, perché a volte si pensa di stare sempre fermi nella stessa situazione e di non riuscire a risolvere le problematiche e invece non è così! È vero che tu non ami seguire la massa, che vuoi fare sempre cose diverse dagli altri, però dovresti avere un’idea più chiara rispetto al mese scorso, di quello che desideri. Solo l’amore sembra andare in secondo piano, forse perché ci sono altre priorità e progetti partiti da poco impegnano.

Pesci, è una Luna opposta quella che invita oggi a non creare problemi a sé stessi e agli altri: può sfuggire di mano qualcosa, può esserci un piccolo ritardo, ma nulla di grave, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Sappiamo che saprai come cavartela e le prossime giornate sono importanti. Se vedi che qualcosa non va in amore, non esitare a riconciliarti o a ritrovare un po’ di tranquillità. Le giornate tra venerdì e domenica saranno più facili da gestire.











