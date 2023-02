Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ultimo giorno della settimana e, anche per questa domenica 5 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le previsioni astrologiche della giornata, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, il cielo di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha una buona Luna e risale la china, il Toro ha una prova da affrontare che lo vedrà vincente

Ariete, questo weekend nasce con la Luna favorevole: ci vuole un po’ più di tempo, ma piano piano si riesce a risalire le china, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Grande questo cielo per chi vuole innamorarsi e per chi vuole vivere delle sensazioni speciali! Anche perché avremo Venere nel segno dal 20, quindi i progetti vanno avanti e andrebbero spinti anche con una buona dose di ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Toro, è come se dovessi affrontare un esame dal 7 al 15 di febbraio: molti saranno promossi! L’Oroscopo di Paolo Fox è sicuro che le vittorie non mancheranno: è un anticipo di quello che Giove potrà fare da maggio e non dimentichiamo che anche marzo darà qualcosa in più. Non è detto che tutto quello che tocchi diventi oro, perché sarebbe assurdo, dato che la vita è sempre un po’ faticosa per tutti ma, rispetto al passato, dovresti ottenere qualcosa in più. Se c’è un problema grave e hai discusso con una persona, cerca di trovare un accordo, perché è vero che si può far finta di non pensarci, ma una certa amarezza resta dentro. È quindi meglio giocarsi questo periodo interessante per alleggerire completamente la tua vita.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli vivono un momento teso in amore, il Cancro vive emozioni da sogno

Gemelli, per le coppie di vecchia data, questo è un periodo di confronti. Addirittura c’è chi si metterà in un angolo col muso lungo, altri penseranno “per il momento è meglio che non ci frequentiamo” e persino chi convive asseconda il partner, ma non lo coinvolge completamente nelle proprie emozioni. Nulla di grave,rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, perché poi ognuno ha la propria situazione sentimentale, però se avete notato, di recente, qualche momento di tensione, cercate di non sviluppare gelosia e possessività: queste condizioni possono spiazzare le coppie più forti. Un po’ di attenzione ci vorrebbe anche nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cancro, questo è un cielo importante. Nell’ambito del lavoro, Giove è ancora un po’ nervosetto e quindi non puoi cambiare un accordo o un contratto però, soprattutto se pensi di avere avuto successo o comunque sai già che su un certo terreno ti puoi muovere liberamente, l’Oroscopo di Paolo Fox pensa che farai una richiesta, al più tardi entro maggio: vuoi che i prossimi accordi siano diversi dal passato. Chi invece è rimasto fermo, ovviamente, cerca qualcosa di buono. È iniziato un periodo di raccolta in amore: quando questi pianeti scaldano le emozioni, portano delle risposte che possono fare sognare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA